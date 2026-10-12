Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huỳnh Thị Hằng; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn chủ trì tại điểm cầu Đồng Nai. Ảnh: My Ny

Dự hội nghị tại điểm cầu thành phố Đồng Nai có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huỳnh Thị Hằng; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương.

Theo báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, công tác chuẩn bị tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11) đang được các bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai. Đến nay, 32/34 tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo thực hiện. Sẽ có nhiều hoạt động trọng tâm được tổ chức, gồm: Hội nghị Văn hóa toàn quốc, chương trình nghệ thuật đặc biệt tại Hà Nội, triển lãm, tuần phim, giao lưu văn hóa, thể thao và các hoạt động cộng đồng. Đáng chú ý, bộ đã đưa nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam vào hoạt động thử nghiệm, dự kiến công bố toàn quốc ngày 1-11-2026.

Tại hội nghị, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, các tỉnh, thành phố đã báo cáo công tác chuẩn bị, thông tin tuyên truyền Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Các địa phương tập trung tổ chức chuỗi hoạt động từ ngày 18 đến 24-11, lấy người dân làm trung tâm, phát huy bản sắc văn hóa, tăng cường đoàn kết cộng đồng, bảo đảm thiết thực, an toàn, tiết kiệm, tạo sức lan tỏa trong xã hội.

Các đại biểu tại điểm cầu Đồng Nai nghe Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu kết luận tại hội nghị. Ảnh: My Ny

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, tích cực của các bộ, ngành, địa phương trong công tác chuẩn bị tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng chỉ ra những hạn chế khi một số cơ quan, địa phương chưa bám sát yêu cầu đề ra, kế hoạch tổ chức còn nặng tính hành chính, thiếu các hoạt động cụ thể, thiết thực.

Nhấn mạnh đây là năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức trên phạm vi cả nước, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nhận thức đầy đủ ý nghĩa của sự kiện, tổ chức các hoạt động tạo dấu ấn ngay từ năm đầu, đồng thời xây dựng phương thức triển khai phù hợp, có tính kế thừa và duy trì lâu dài.

Phó Thủ tướng lưu ý những nội dung trọng tâm trong quá trình thực hiện, trong đó lấy người dân làm chủ thể, cộng đồng dân cư làm trung tâm; phát huy vai trò của văn hóa trong gắn kết con người, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; mở rộng không gian văn hóa, khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa phục vụ nhân dân; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền; lấy hiệu quả thực chất và sức lan tỏa trong cộng đồng làm thước đo đánh giá.

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam; tổ chức các hoạt động thiết thực, sáng tạo, phù hợp với đặc trưng văn hóa từng địa phương, góp phần đưa Ngày Văn hóa Việt Nam thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.