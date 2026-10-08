Tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

UBND thành phố giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu kế hoạch tổ chức các hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam bảo đảm yêu cầu, đúng quy định và thời hạn đã giao. Đồng thời chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp xã tiếp tục rà soát, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 80-NQ/TW và các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Trung ương, thành phố về phát triển văn hóa; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, tiến độ, sản phẩm và trách nhiệm thực hiện, gắn phát triển văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung triển khai đồng bộ các hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam; chú trọng chuyển các giá trị thành chuẩn mực ứng xử, hành vi cụ thể trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng.

Nội dung Chỉ thị số 35/CT-TTg nêu rõ, tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc trong từng cộng đồng, khu dân cư, thôn, tổ dân phố, địa bàn cơ sở trên toàn quốc; lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể tham gia, sáng tạo và thụ hưởng, góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, trách nhiệm công dân và khát vọng đóng góp, cống hiến của các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Các hoạt động nhằm bảo tồn bản sắc văn hóa, phong tục tập quán tốt đẹp của từng địa phương, vùng, miền, tăng cường trải nghiệm tại cộng đồng, thiết chế văn hóa và không gian công cộng. Tổ chức sáng tạo, các hoạt động liên hoan văn hóa, văn nghệ, ẩm thực, trình diễn dân ca, dân vũ, nhạc cụ, trang phục truyền thống, trò chơi dân gian… phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng địa phương, cộng đồng; phát huy mạnh mẽ tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn truyền thống, bản sắc tốt đẹp và trao truyền giá trị văn hóa liên thế hệ, nhất là cho thế hệ trẻ.