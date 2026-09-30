Tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Ảnh minh hoạ: VGP.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Chỉ thị số 35 ngày 30/9 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) năm 2026. Chuỗi sự kiện hướng tới mục tiêu trao quyền thụ hưởng cho người dân, đẩy mạnh số hóa và biến di sản thành đòn bẩy kích cầu du lịch.

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương kết nối hai sự kiện quan trọng trong tháng 11 thành một chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc xuyên suốt. Tinh thần chỉ đạo trọng tâm là đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức, kiên quyết khắc phục tình trạng hành chính hóa, phô trương, lãng phí và xử lý nghiêm các biến tướng mê tín dị đoan, thương mại hóa di sản. Toàn bộ chuỗi hoạt động phải lấy người dân làm trung tâm, tạo điều kiện để cộng đồng trực tiếp tham gia, sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa ngay tại cơ sở.

Điểm nhấn mang tính chiến lược trong kỳ tổ chức năm 2026 là sự gắn kết chặt chẽ giữa bảo tồn di sản và bài toán kinh tế. Chỉ thị yêu cầu mỗi tỉnh, thành phố và từng xã, phường phải lựa chọn ít nhất một hoạt động, sản phẩm hoặc không gian văn hóa tiêu biểu để giới thiệu, quảng bá. Các mô hình như lễ hội truyền thống, không gian ẩm thực, làng nghề hay tuyến phố đi bộ sẽ được sử dụng làm hạt nhân để xúc tiến, kích cầu du lịch và thúc đẩy công nghiệp văn hóa địa phương.

Nhằm tạo sức lan tỏa lớn, Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức tích cực hưởng ứng thông qua việc xem xét miễn, giảm phí tham quan, vé vào cửa tại các bảo tàng, di tích, danh lam thắng cảnh và khu vui chơi giải trí trên toàn quốc trong dịp này.

Trong nỗ lực bắt nhịp với xu hướng toàn cầu, sự kiện năm nay đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ về số hóa di sản. Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ thực tế ảo (VR) và trí tuệ nhân tạo (AI) để đưa các câu chuyện văn hóa đặc sắc tiếp cận từng gia đình và quảng bá đến kiều bào, bạn bè quốc tế.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao khẩn trương hoàn thiện và chính thức đưa Nền tảng Bản đồ số văn hóa Việt Nam vào vận hành trước ngày 15/11/2026. Nền tảng này sẽ là cổng thông tin tập trung, cập nhật toàn bộ địa điểm, chương trình và sự kiện hưởng ứng trên phạm vi cả nước.

Để đảm bảo sức mạnh tổng hợp, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ giữ vai trò nòng cốt trong việc đồng loạt tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết tại các khu dân cư vào ngày 18/11, duy trì chuỗi hoạt động liên tục đến ngày 24/11. Trong khi đó, UBND TP Hà Nội chịu trách nhiệm chủ trì tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt cấp quốc gia.

Các Bộ, ngành liên quan như: Giáo dục và Đào tạo, Ngoại giao, Công an và Quốc phòng, được giao đồng bộ triển khai các giải pháp đưa nghệ thuật truyền thống vào học đường, quảng bá văn hóa vươn tầm quốc tế và bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho sự kiện.

Từng địa phương cũng phải thiết lập các bộ tiêu chí đo lường rõ ràng về mức độ tiếp cận, chất lượng thụ hưởng và hiệu quả quản trị, báo cáo kết quả về Trung ương trong tháng 12/2026.