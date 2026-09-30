Theo Chỉ thị, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) sẽ được kết nối với Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), hình thành chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc, tạo không gian để người dân tham gia, sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Mỗi xã, phường lựa chọn ít nhất một hoạt động hoặc mô hình phù hợp để duy trì, phát huy sau Ngày Văn hóa Việt Nam và chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc (Ảnh minh họa).

Chủ trương này được triển khai trên cơ sở Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó quy định lấy ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam. Đây là dịp tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc, đồng thời góp phần khẳng định vai trò của văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển đất nước.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc phải được triển khai rộng khắp tại cộng đồng, khu dân cư, thôn, tổ dân phố và các địa bàn cơ sở trên toàn quốc. Trong đó, người dân được xác định là trung tâm, là chủ thể tham gia, sáng tạo và thụ hưởng các hoạt động.

Các địa phương được yêu cầu đổi mới phương thức tổ chức, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, người có uy tín, cộng đồng, doanh nghiệp và người dân. Hoạt động cần gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa, phong tục tập quán tốt đẹp, tăng cường trải nghiệm tại cộng đồng, thiết chế văn hóa và không gian công cộng, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, khắc phục tình trạng hành chính hóa, phô trương, hình thức.

Chuỗi hoạt động được tổ chức phong phú, đa dạng, giàu bản sắc, với các chương trình văn hóa, văn nghệ, ẩm thực, trình diễn dân ca, dân vũ, nhạc cụ, trang phục truyền thống, trò chơi dân gian, thể thao dân tộc; thực hành, truyền dạy di sản và các hoạt động sáng tạo phù hợp với từng địa phương, cộng đồng.

Trong đó, mỗi địa phương cấp tỉnh, thành phố và cấp xã, phường lựa chọn ít nhất một hoạt động, sản phẩm, câu chuyện hoặc không gian văn hóa tiêu biểu để giới thiệu, quảng bá, gắn với xúc tiến, kích cầu du lịch và phát triển công nghiệp văn hóa. Mỗi xã, phường lựa chọn ít nhất một hoạt động hoặc mô hình phù hợp để duy trì, phát huy sau Ngày Văn hóa Việt Nam và chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan và địa phương triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch khẩn trương hoàn thành, đưa vào sử dụng Nền tảng Bản đồ số văn hóa Việt Nam trước ngày 15/11, phục vụ đăng tải, công bố thông tin về địa điểm, chương trình, sự kiện và các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc.