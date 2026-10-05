Tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm

Cùng dự có Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục và Trợ giúp pháp lý Cù Thu Anh, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam Vũ Hoài Nam cùng đại diện các đơn vị liên quan.

Tại buổi làm việc, các đơn vị báo cáo Thứ trưởng về công tác chuẩn bị tổ chức buổi lễ, trong đó tập trung vào nguồn lực thực hiện, kịch bản và nội dung chương trình; các hoạt động liên quan như trao giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Hiến pháp và pháp luật” trên Cổng Pháp luật quốc gia, vinh danh “Gương sáng pháp luật” và công tác hậu cần.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Ngọc yêu cầu công tác tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 cần bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, đồng thời tiết kiệm, phù hợp với các nhiệm vụ, nội dung đã được xác định trong kế hoạch.

Thứ trưởng giao Cục Phổ biến, giáo dục và Trợ giúp pháp lý phối hợp với Báo Pháp luật Việt Nam, Cục Kế hoạch - Tài chính và Văn phòng Bộ xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức buổi lễ; đồng thời lập dự toán cụ thể cho toàn bộ các nội dung, hạng mục, xác định tổng kinh phí và phân định rõ các nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước, nguồn xã hội hóa.

Thứ trưởng giao Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức sự kiện của buổi lễ theo tinh thần thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; chủ trì vận động nguồn lực xã hội hóa phục vụ công tác tổ chức; đồng thời lưu ý nguồn kinh phí vận động xã hội hóa phải được sử dụng đúng mục đích, bảo đảm công khai, minh bạch; đối với các khoản chi từ ngân sách nhà nước phải thực hiện đúng quy định.

Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai nhiệm vụ được giao, trong quá trình triển khai, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo lãnh đạo Bộ để xem xét, chỉ đạo.