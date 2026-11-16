Tổ chức Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất năm 2026 tại An Giang

Với chủ đề “Dòng chảy văn hóa Việt Nam từ cội nguồn đến tương lai”, ngày hội là hoạt động có ý nghĩa thiết thực hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, tôn vinh giá trị của văn hóa dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, tình yêu văn hóa Việt Nam và lan tỏa khát vọng phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Thông tin về sự kiện, chiều 16/11, Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam cho biết, ngày hội sẽ do Trung tâm phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang chủ trì thực hiện, với sự phối hợp của các tỉnh, thành phố và nhiều cơ quan, đơn vị.

Một trong những hình ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ giới thiệu tại ngày hội.

Thông qua hệ thống trưng bày, giới thiệu di sản, giao lưu nghệ thuật và các hoạt động trải nghiệm, Ngày hội khẳng định sức sống bền bỉ của bản sắc văn hóa Việt Nam, đồng thời tôn vinh sự thống nhất trong đa dạng của cộng đồng các dân tộc và các vùng miền trên cả nước.

Đặc biệt, trong ngày hội sẽ có không gian trưng bày giới thiệu tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng về văn hóa; những dấu mốc quan trọng như Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943, Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 1946, cùng những đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam.

Không chỉ dừng lại ở việc nhìn lại lịch sử, không gian trưng bày còn hướng tới tương lai với những nội dung về bảo tồn và phát huy di sản, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát triển văn hóa số, đổi mới sáng tạo và đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Những hình ảnh ấn tượng về lễ hội mang đậm sắc màu văn hoá truyền thống sẽ được trưng bày phục vụ người dân và du khách.

Một trong những điểm nhấn của ngày hội là không gian “Sắc màu văn hóa các địa phương”, quy tụ các tỉnh, thành phố với những chủ đề giới thiệu riêng, tạo nên bức tranh đa dạng về di sản, lịch sử, con người và bản sắc văn hóa Việt Nam.

Trong đó, TP Hồ Chí Minh mang đến câu chuyện về “Chủ tịch Hồ Chí Minh với nền văn hóa Việt Nam”, giới thiệu tư tưởng, tình cảm và những đóng góp to lớn của Người đối với sự nghiệp xây dựng nền văn hóa mới của dân tộc; đồng thời khắc họa diện mạo văn hóa của thành phố qua hệ thống di sản, thiết chế văn hóa và các sản phẩm văn hóa tiêu biểu.

Thành phố Huế giới thiệu không gian “Huế – Thành phố di sản”, nơi hội tụ những giá trị đặc sắc của văn hóa cung đình, kiến trúc, nghệ thuật, lễ hội, nghề thủ công truyền thống và các sản phẩm sáng tạo. Qua đó, hình ảnh một đô thị di sản giàu bản sắc, nơi truyền thống được gìn giữ, tiếp nối và phát huy trong đời sống đương đại, được giới thiệu đến đông đảo công chúng.

Cà Mau mang đến những sắc màu văn hóa đặc trưng của vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, gắn với con người, danh thắng, hệ sinh thái rừng và biển, văn hóa sông nước, ẩm thực và những sản vật đặc trưng.

Văn hoá nhiều vùng miền sẽ được giới thiệu qua hệ thống trưng bày.

An Giang - địa phương đăng cai ngày hội, giới thiệu những giá trị lịch sử, văn hóa, lễ hội, nghệ thuật dân gian và bản sắc của cộng đồng các dân tộc Kinh, Khmer, Chăm, Hoa; kết nối văn hóa với du lịch sinh thái, tâm linh, cộng đồng, biển đảo và các sản phẩm OCOP đặc trưng.

Các không gian của Vĩnh Long, TP Cần Thơ sẽ mang đến những sắc thái riêng thông qua việc giới thiệu di sản, lễ hội, nghệ thuật, làng nghề, văn hóa sông nước, ẩm thực, sản vật và các sản phẩm du lịch tiêu biểu.

Mỗi địa phương là một lát cắt văn hóa, một câu chuyện về lịch sử, con người và vùng đất. Khi cùng hội tụ trong một không gian chung, những sắc màu riêng biệt ấy tạo nên sự phong phú, đa dạng nhưng thống nhất của nền văn hóa Việt Nam.

Bên cạnh đó, không gian trải nghiệm di sản và nghề truyền thống giới thiệu các nghề thủ công tiêu biểu như tranh dân gian, sơn mài, dệt lụa, thổ cẩm, mây tre đan, đậu bạc, gốm và các nghề đặc sắc của địa phương.

Không gian giáo dục văn hóa, di sản và phát triển văn hóa đọc được tổ chức với các khu trưng bày sách, tư liệu, ấn phẩm về lịch sử, văn hóa, con người Việt Nam; kết hợp hoạt động ngoại khóa, tham quan có hướng dẫn và giao lưu với tác giả, nghệ nhân, nghệ sĩ. Đây là cầu nối góp phần bồi dưỡng tình yêu di sản, nuôi dưỡng ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ.

Đáng chú ý, không gian văn hóa số và đổi mới sáng tạo ứng dụng các phương thức thể hiện hiện đại như hình ảnh 3D, mã QR, phim ngắn, nội dung đa phương tiện và các hình thức tương tác phù hợp, góp phần làm mới cách tiếp cận di sản, mở rộng khả năng tiếp cận văn hóa của công chúng trong môi trường số.

Không gian sản phẩm OCOP, sản phẩm sáng tạo và kết nối văn hóa - du lịch giới thiệu những sản phẩm đặc trưng, sản phẩm thủ công, nông sản và đặc sản địa phương, góp phần kết nối các giá trị văn hóa với phát triển du lịch, kinh tế sáng tạo và sinh kế cộng đồng.

Song hành với các hoạt động trưng bày, ngày hội có các chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật “Âm vang Việt Nam”, “Hương sắc Việt Nam”. Thông qua các loại hình nghệ thuật dân tộc, dân ca, dân vũ, nhạc cụ truyền thống, chương trình tạo nên không gian giao lưu giàu cảm xúc, nơi vẻ đẹp văn hóa các vùng miền được thể hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật sinh động, gần gũi với công chúng.