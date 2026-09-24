Tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV tại Điện Biên trang trọng, giàu bản sắc

Chiều 24/9, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) đã tổ chức họp báo thông tin về Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV tại tỉnh Điện Biên năm 2026.

Sự kiện do Bộ VH,TT&DL chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên và các tỉnh có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống tổ chức, nhằm cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc và phát triển văn hóa.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy chủ trì họp báo (Ảnh: Việt Hùng).

Ngày hội là hoạt động tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Mông trong nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đồng thời, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát huy sức mạnh của cộng đồng các dân tộc Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Thông qua các hoạt động VH,TT&DL, Ngày hội giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Mông; góp phần tăng cường giao lưu văn hóa giữa các địa phương có đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Từ đó, thúc đẩy phát triển văn hóa, du lịch gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.

Các hoạt động của ngày hội được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; bảo đảm vui tươi, phấn khởi, an toàn, gắn với các sự kiện chính trị, văn hóa của đất nước, khu vực và địa phương.

Đồng thời đảm bảo sự thống nhất, khoa học, linh hoạt trong công tác phối hợp, chỉ đạo giữa Bộ Văn VH,TT&DL, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên và các địa phương tham gia ngày hội.

Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV tại tỉnh Điện Biên, năm 2026 diễn ra từ ngày 9-11/10, với sự tham gia của các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng dân tộc Mông của 11 tỉnh. Bao gồm: Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An và Đắk Lắk.

Phát biểu tại họp báo, ông Nguyễn Văn Đoạt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhấn mạnh, tinh thần chung của tỉnh là tổ chức ngày hội trang trọng nhưng không phô trương; giàu bản sắc nhưng không hình thức; an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Đặc biệt, ngày hội phải tạo được trải nghiệm thực sự cho Nhân dân, đại biểu và du khách.

Theo ông Nguyễn Văn Đoạt, đến nay, công tác chuẩn bị đang được triển khai đồng bộ.

Ngày hội có 8 hoạt động chính gồm: Dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sĩ, Lễ khai mạc ngày hội, Khai mạc các hoạt động trong khuôn khổ ngày hội, Hoạt động văn hóa, Hoạt động thể thao và trò chơi dân gian, Hoạt động du lịch, Carnaval đường phố, Lễ bế mạc, tổng kết ngày hội.

Cụ thể, hoạt động dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng, Liệt sĩ diễn ra từ 15h30-17h00, ngày 9/10, tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ.

Lễ khai mạc ngày hội diễn ra lúc 20h00, ngày 9/10, tại Quảng trường 7-5, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Lễ khai mạc có thời lượng 90 phút, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV8 và tiếp sóng tại kênh VTV5.

Sự kiện Khai mạc các hoạt động trong khuôn khổ ngày hội diễn ra từ 7h30 - 8h00, ngày 9/10, tại sân khấu phố đi bộ Mường Thanh, tỉnh Điện Biên.

Các hoạt động văn hóa diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 9-11/10, tại sân khấu Phố đi bộ Mường Thanh, tỉnh Điện Biên với hàng loạt hoạt động đặc sắc như: trình diễn nghệ thuật Khèn Mông; trưng bày, triển lãm, giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống dân tộc Mông; Trình diễn, giới thiệu nghề truyền thống; Liên hoan văn nghệ quần chúng; Trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Mông; Không gian trải nghiệm văn hóa, ẩm thực của dân tộc Mông.

Hoạt động thể thao và trò chơi dân gian cũng được tổ chức liên tục trong 3 ngày, từ ngày 9-11/10, tại khu vực Hầm Đờ Cát, Sân vận động và phố đi bộ Mường Thanh, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Các nội dung gồm: Bóng đá nữ (Bóng đá 7 người), Kéo co, Đẩy gậy, Tù lu, Bắn nỏ và Ném Pa pao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết, tỉnh dự kiến thành lập đoàn gồm 62 vận động viên, tham gia đủ 6/6 môn với 35 nội dung.

Hoạt động Tham quan, trải nghiệm Làng du lịch văn hóa dân tộc Mông diễn ra từ 7h00 - 11h00 ngày 11/10, tại Bản Lồng, xã Quài Tở, tỉnh Điện Biên.

"Đặc biệt, hoạt động tham quan, trải nghiệm Làng du lịch văn hóa dân tộc Mông tại Bản Lồng, xã Quài Tở sẽ gắn với chợ phiên, giao lưu văn hóa, trò chơi dân gian, sản phẩm du lịch cộng đồng, OCOP và ẩm thực.

Đây là một điểm nhấn quan trọng, bởi giá trị của Ngày hội sẽ rõ hơn khi du khách không chỉ xem một chương trình, mà được đến với cộng đồng, gặp gỡ người dân và trải nghiệm trực tiếp đời sống văn hóa của đồng bào Mông", ông Nguyễn Văn Đoạt nói.

Ông Nguyễn Văn Đoạt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên phát biểu tại họp báo (Ảnh: Việt Hùng).

Một trong những điểm mới nổi bật tại ngày hội năm nay là Hoạt động Carnaval đường phố. Đây là hoạt động có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại địa phương, dự kiến diễn ra lúc 20h00, ngày 10/10.

Tuyến diễu hành dự kiến là từ Quảng trường 7-5 - Đường Võ Nguyên Giáp - Vòng xuyến trước Sân hành lễ Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ - Đi qua cầu Thanh Bình - Vòng xuyến trước Sân hành lễ Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ - Đường Võ Nguyên Giáp - Quảng trường 7-5.

Kết thúc chương trình là màn đồng diễn nghệ thuật Khèn Mông với chủ đề "Vũ điệu kết đoàn" tại sân Quảng trường 7-5.

Ông Nguyễn Văn Đoạt thông tin, hoạt động Carnaval đường phố và đồng diễn nghệ thuật Khèn Mông dự kiến huy động khoảng 3.000 người, kết hợp 3 xe mô hình nghệ thuật với các đoàn diễu hành, nghệ nhân, diễn viên, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và quần chúng nhân dân.

Lễ bế mạc, tổng kết ngày hội sẽ diễn ra lúc 20h00, ngày 11/10, tại Quảng trường 7-5, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

"Điện Biên mong muốn sau ngày hội sẽ để lại ba dấu ấn rõ nét: bản sắc văn hóa Mông được tôn vinh và lan tỏa sâu rộng hơn; hình ảnh một Điện Biên lịch sử, giàu bản sắc, thân thiện, mến khách được quảng bá rõ nét hơn.

Từ những giá trị văn hóa đó, địa phương kỳ vọng sẽ mở thêm cơ hội phát triển du lịch, quảng bá sản phẩm địa phương, tạo sinh kế và nâng cao đời sống của người dân", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nói.

Hiện nay, Bộ VH,TT&DL đang phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên và các địa phương tham gia ngày hội tập trung hoàn thiện công tác chuẩn bị, bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, an ninh, trật tự, lưu trú, hậu cần và tổ chức các hoạt động an toàn, trang trọng, hiệu quả.