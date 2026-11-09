Lào Cai tổ chức Ngày hội “Sắc màu văn hóa Lào Cai” năm 2026 từ ngày 20 đến 24/11. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Theo Kế hoạch số 525/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, Ngày hội “Sắc màu văn hóa Lào Cai” năm 2026 được tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946-24/11/2026).

Qua đó, tôn vinh, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; tăng cường đoàn kết cộng đồng, tạo điều kiện để nhân dân tham gia sáng tạo, thụ hưởng các giá trị văn hóa; đồng thời, quảng bá hình ảnh, con người, di sản văn hóa, sản phẩm trà Shan, thổ cẩm và các sản phẩm đặc trưng của tỉnh, gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa và sinh kế cộng đồng.

Các hoạt động diễn ra từ ngày 20 đến 24/11/2026 tại khu vực Trung tâm hội nghị tỉnh, phố đi bộ Hào Gia và Quảng trường 19/8, phường Yên Bái.

Điểm nhấn của ngày hội là chương trình nghệ thuật đặc biệt hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, tổ chức từ 20 giờ ngày 20/11 tại Quảng trường 19/8, phường Yên Bái. Trước đó, từ 19 giờ 15 phút đến 19 giờ 45 phút sẽ diễn ra hoạt động diễu diễn đường phố với khoảng 6-8 khối đại diện các dân tộc đặc trưng của tỉnh.

Chương trình văn nghệ đặc sắc tại lễ hội “Mường Khương - sắc màu biên cương” lần thứ I, năm 2026. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Một hoạt động nổi bật khác là không gian trà Shan và sắc màu thổ cẩm Lào Cai năm 2026 với chủ đề “Theo dấu trà Shan-Chạm sắc thổ cẩm”, diễn ra tại khu vực phố đi bộ Hào Gia.

Tại đây sẽ giới thiệu các sản phẩm trà, trang phục, nghề thủ công, thổ cẩm, sản phẩm OCOP và tư liệu văn hóa; tổ chức trình diễn pha trà, thưởng trà, hội thảo, đấu giá sản phẩm trà; trình diễn nghề truyền thống, trang phục, nghệ thuật dân gian và các hoạt động giao lưu, trải nghiệm cùng nghệ nhân, người trồng chè và cộng đồng. Các hoạt động góp phần giới thiệu giá trị văn hóa, nâng cao nhận diện thương hiệu trà Shan, kết nối sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và thúc đẩy phát triển du lịch địa phương.

Trong khuôn khổ ngày hội, tại phố đi bộ Hào Gia cũng diễn ra các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ quần chúng phục vụ nhân dân và du khách vào các tối từ ngày 20 đến 24/11.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai cũng giao Ủy ban nhân dân các xã, phường trong tỉnh căn cứ điều kiện thực tế tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng trong bảo tồn, trao truyền và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.