Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố Thanh Sơn, phường Vũ Ninh

Dự ngày hội có đồng chí Tạ Đăng Đoan, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Kinh Bắc cùng đại diện một số sở, ban, ngành thành phố cùng đại diện cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc phường Vũ Ninh và đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân tổ dân phố Thanh Sơn.

Các đại biểu dự Ngày hội.

Tại ngày hội, đại biểu và Nhân dân ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng, trưởng thành của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; khẳng định vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là dịp để cán bộ, đảng viên và người dân cùng nhìn lại những kết quả đạt được trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại khu dân cư.

Tổ dân phố Thanh Sơn hiện có 1.047 hộ với 3.920 nhân khẩu. Năm 2026, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, sự phối hợp của tổ dân phố, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể, khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố. Nhân dân tích cực hưởng ứng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua tại địa phương.

Tổ dân phố có 97,8% hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Công tác khuyến học, khuyến tài, chăm lo an sinh xã hội được quan tâm. Các phong trào xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường thu hút đông đảo người dân tham gia.

Đồng chí Tạ Đăng Đoan tặng hoa chúc mừng tổ dân phố Thanh Sơn.

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy được chú trọng với 5 điểm chữa cháy công cộng và 112 mắt camera an ninh được lắp đặt, duy trì hoạt động. Đặc biệt, đợt cao điểm hỗ trợ phong trào “Bình dân học vụ số” đã giúp 482 người học tập, thực hành thành công các kỹ năng số… Những kết quả trên cho thấy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự đồng thuận của Nhân dân trong xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, an toàn, nghĩa tình.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Tạ Đăng Đoan ghi nhận, biểu dương những kết quả cán bộ, đảng viên và Nhân dân tổ dân phố Thanh Sơn đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, sức mạnh của khối đại đoàn kết được tạo nên từ sự đồng thuận, tinh thần trách nhiệm và những việc làm thiết thực của mỗi người dân trong xây dựng cộng đồng. Đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể địa phương tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp, vận động Nhân dân; tập trung rà soát, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khu dân cư văn hóa và củng cố tổ chức Đảng, đoàn thể.

Đồng chí Tạ Đăng Đoan trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho đại diện tổ dân phố Thanh Sơn.

Đồng chí Tạ Đăng Đoan cũng đề nghị địa phương quan tâm chăm lo gia đình chính sách, người có công, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi và trẻ em; đẩy mạnh các phong trào bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy, xây dựng cảnh quan đô thị văn minh. Trong đó, chú trọng thực hiện hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, phát hiện, tố giác và phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; phát huy vai trò tự quản của Nhân dân trong giữ gìn an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Đồng thời đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, phát huy tinh thần tương thân tương ái, huy động các nguồn lực chăm lo cộng đồng, góp phần xây dựng phường Vũ Ninh và thành phố Bắc Ninh ngày càng phát triển bền vững.

Các đại biểu trao quà cho hộ dân hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tổ dân phố Thanh Sơn.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố Thanh Sơn năm nay có gần 600 người đăng ký tham gia bữa cơm đoàn kết. Đây là dịp để cán bộ, đảng viên và Nhân dân gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cùng vun đắp khối đại đoàn kết tại khu dân cư. Qua đó, góp phần xây dựng tổ dân phố Thanh Sơn ngày càng văn minh, an toàn, nghĩa tình, phát triển.

Một tiết mục văn nghệ tại Ngày hội.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen cho tổ dân phố Thanh Sơn; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tặng Bằng khen cho Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố Thanh Sơn; UBND phường tặng danh hiệu văn hóa cho tập thể, hộ gia đình tại tổ dân phố Thanh Sơn.

Tại ngày hội, đồng chí Tạ Đăng Đoan và lãnh đạo phường Vũ Ninh tặng hoa, quà cho tổ dân phố Thanh Sơn; tặng quà cho các hộ nghèo, cận nghèo và hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.