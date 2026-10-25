Tổ chức Miss Universe Vietnam thông báo hình thức kỷ luật với Hoa hậu và Á hậu 1

Cách đây ít giờ, fanpage chính thức của tổ chức Miss Universe Vietnam đã đăng quyết định về việc xử lý sai phạm của tân Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh và Á hậu 1 Trịnh Mỹ Anh.

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Đối với Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh, cô sẽ ''...không được tham gia các hoạt động biểu diễn trên sân khấu trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày quyết định có hiệu lực. Bên cạnh đó, Nguyễn Quỳnh Anh sẽ thực hiện nghĩa vụ nộp phạt cho cơ quan chức năng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền và quy định của pháp luật hiện hành."

Đối với Á hậu 1 Trịnh Mỹ Anh: "...Ban Tổ chức quyết định tạm dừng các hoạt động biểu diễn trên sân khấu của Trịnh Mỹ Anh trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày quyết định có hiệu lực. Bên cạnh đó, Nguyễn Quỳnh Anh sẽ thực hiện nghĩa vụ nộp phạt cho cơ quan chức năng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền và quy định của pháp luật hiện hành (nếu có)."

Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh.

BTC Miss Universe Vietnam cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để xác minh, xử lý các nội dung liên quan. Những quyết định thuộc thẩm quyền của ban tổ chức được thực hiện trên cơ sở quy chế cuộc thi, thông tin đã xác minh và các quy định liên quan.

Á hậu 1 Trịnh Mỹ Anh.