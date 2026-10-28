Tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 25 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Thuận

Sáng 28-10, tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Thuận (xã Xuân Hải), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 25 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại các địa phương trong tỉnh.

Dự lễ có các đồng chí: Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Xuân Trường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa - Cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội, Bộ Quốc phòng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; Thiếu tướng Trần Thanh Hải - Phó Tư lệnh Quân khu 5; Thiếu tướng Lưu Xuân Phương - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5; Lâm Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Việt Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” tỉnh; Nguyễn Khắc Hà - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Cùng tham dự lễ viếng có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; thành viên Ban Chỉ đạo “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” tỉnh; lãnh đạo các xã, phường và một số đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn; thân nhân các gia đình liệt sĩ.

Các đại biểu dự lễ.

Đồng chí Trần Phong thực hiện nghi thức chỉnh hoa.

Các đoàn đại biểu dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Những vòng hoa được đặt trang trọng trước lễ đài, thể hiện lòng tri ân của thế hệ hôm nay đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Các đại biểu thành kính dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Long Biên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đọc điếu văn tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Trong điếu văn, đồng chí nhấn mạnh, dù chiến tranh đã lùi xa nhưng những mất mát, đau thương vẫn còn hiện hữu trong mỗi gia đình và trong ký ức dân tộc. Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Đồng chí Trần Phong thành kính dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Đồng chí Hồ Xuân Trường thành kính dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa thành kính dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Đồng chí Lâm Đông thành kính dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng thành kính dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Đồng chí Nguyễn Khắc Hà thành kính dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Trên địa bàn tỉnh, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng, địa phương và Nhân dân kiên trì tìm kiếm thông tin, nhân chứng, dấu tích chiến tranh, từng bước xác minh những địa điểm có hài cốt liệt sĩ còn nằm lại. Kết quả từ đầu “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã tìm kiếm, quy tập được 84 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, 25 hài cốt được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Thuận đợt này được tìm kiếm, cất bốc tại các xã, phường: Phước Dinh, Phước Hà, Thuận Bắc, Vĩnh Hải, Bác Ái Tây, Thuận Nam, Công Hải, Cà Ná, Đông Hải, Ninh Chử, Đô Vinh.

Đồng chí Nguyễn Long Biên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đọc điếu văn tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Quá trình tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do thời tiết diễn biến phức tạp, địa hình nhiều khu vực thay đổi theo thời gian, dấu tích chiến tranh ngày càng phai mờ, nhân chứng lịch sử ít dần; thông tin về nơi hy sinh, chôn cất liệt sĩ thiếu đầy đủ và phân tán. Tuy vậy, với tinh thần trách nhiệm và lòng tri ân sâu sắc, các lực lượng đã nỗ lực vượt qua trở ngại, đưa các hài cốt liệt sĩ trở về với Tổ quốc, Nhân dân và thân nhân.

Lễ viếng, truy điệu và an táng các hài cốt liệt sĩ là dịp để Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Khánh Hòa bày tỏ lòng thành kính, biết ơn đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc; góp phần xoa dịu nỗi đau, sự mong mỏi của các gia đình liệt sĩ.

Đồng chí Trần Phong cùng các đại biểu và lực lượng tiêu binh di chuyển các hài cốt liệt sĩ đến ô mộ để an táng.

Đồng chí Hồ Xuân Trường cùng các đại biểu và lực lượng tiêu binh di chuyển các hài cốt liệt sĩ đến ô mộ để an táng.

Đồng chí Lâm Đông cùng các đại biểu và lực lượng tiêu binh di chuyển các hài cốt liệt sĩ đến ô mộ để an táng.

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng cùng các đại biểu và lực lượng tiêu binh di chuyển các hài cốt liệt sĩ đến ô mộ để an táng.

Đồng chí Nguyễn Khắc Hà và đồng chí Nguyễn Long Biên cùng lực lượng tiêu binh di chuyển các hài cốt liệt sĩ đến ô mộ để an táng.

Đồng chí Nguyễn Long Biên khẳng định: “Đón các liệt sĩ trở về, an nghỉ trong lòng đất mẹ không chỉ là trách nhiệm mà còn là “mệnh lệnh từ trái tim”, tình cảm và sự tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương cho độc lập, tự do của Tổ quốc và dân tộc”.

Đồng chí Trần Phong và các đại biểu thực hiện nghi thức thả hoa vào phần mộ các liệt sĩ.

Đồng chí Hồ Xuân Trường và các đại biểu thực hiện nghi thức thả hoa vào phần mộ các liệt sĩ.

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng và đại biểu thực hiện nghi thức thả hoa vào phần mộ các liệt sĩ.

Sau nghi thức truy điệu, các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ; thực hiện nghi thức di chuyển hài cốt, thu Quân kỳ, hạ huyệt và an táng theo chương trình buổi lễ. Đại biểu và các lực lượng lần lượt thả hoa, đặt những nắm đất, thắp hương tại các phần mộ, tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ trong không khí trang nghiêm, thành kính.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tiếp tục khẳng định quyết tâm thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa; đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, với mục tiêu đưa những người đã hy sinh còn nằm lại nơi chiến trường xưa trở về, an nghỉ trong lòng đất mẹ quê hương, trở về trong vòng tay yêu thương của Đảng, Nhà nước, Nhân dân.

NHÓM PHÓNG VIÊN

Mọi thông tin xin liên hệ:

Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa

- Địa chỉ: Số 01, đường Ngô Quyền, phường Nha Trang

- Đồng chí Trung tá Nguyễn Hải Sơn - Chính trị viên đội

- Điện thoại: 0338.294.707

Hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan quân sự địa phương nơi gần nhất để cung cấp thông tin.