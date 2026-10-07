Tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng

Tính đến nay đã có 731 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở công viên Lê Thị Riêng.

Tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Theo Kế hoạch nhằm thực hiện chủ trương của Đảng và chính sách về “Chiến dịch 500 ngày đêm” nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; tuyên truyền, giáo dục về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Dự kiến Lễ dâng hoa, dâng hương Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú và Nhà Bia Liệt sĩ diễn ra lúc 07 giờ 30, ngày 14/10/2026 (thứ Tư).

Lễ viếng, Lễ truy điệu vào lúc 08 giờ ngày 14/10/2026 (thứ Tư).

Lễ an táng dự kiến lúc 10 giờ ngày 14/10/2026 (thứ Tư).

Dự kiến Lễ dâng hoa và Lễ viếng diễn ra tại Công viên Lê Thị Riêng, số 875 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Lễ an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố, khu phố 7, phường Long Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phần tham gia dự kiến khoảng 200 người, bao gồm đại biểu khách mời Trung ương, Bộ, ngành; đại biểu Quân khu 7; đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh…

UBND Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Ban Chỉ đạo Quân khu 7 phối hợp tham gia cùng với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường nơi diễn ra Lễ của Thành phố Hồ Chí Minh để tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn thực hiện các nội dung, chương trình, nghi thức và các mặt công tác bảo đảm khác theo quy định.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 23/6 đến hết 5/10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 731 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 307 bộ có di vật.

Cụ thể gồm 698 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể (2 vị trí tại khu A và 6 vị trí tại khu B). Hiện Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng.