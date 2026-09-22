Tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ A Ngõa sau 46 năm hy sinh

Tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ A Ngõa.

Ngày 22/9, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tu Mơ Rông (tỉnh Quảng Ngãi) phối hợp với xã Đăk Tờ Kan tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ A Ngõa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi.

Trước đó, từ thông tin người dân cung cấp, lực lượng chức năng xã Đăk Tờ Kan tổ chức khảo sát, xác minh và triển khai tìm kiếm tại khu vực vườn cà phê thuộc thôn Tea Kan, xã Đăk Tờ Kan.

Từ ngày 13 đến 23/8, lực lượng tìm kiếm tiến hành đào, tìm kỹ lưỡng theo từng rãnh và phát hiện, cất bốc được hài cốt liệt sĩ A Ngõa.

Chính quyền địa phương và người dân dâng hương liệt sĩ.

Liệt sĩ A Ngõa, nguyên quán thôn Tê Xô Trong, xã Đăk Tờ Kan, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum, nay là thôn Tea Kan, xã Đăk Tờ Kan, tỉnh Quảng Ngãi; là đội viên du kích, hy sinh ngày 30/10/1980.

Theo nguyện vọng của thân nhân, hài cốt liệt sĩ A Ngõa được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tu Mơ Rông.

An táng hài cốt liệt sĩ A Ngõa.

Tại buổi lễ, các đại biểu dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ liệt sĩ A Ngõa; thực hiện lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tu Mơ Rông.