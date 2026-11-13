Tổ chức lễ truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ tại Quảng Ngãi

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh U Huấn dâng hương tại lễ an táng. Ảnh: TTXVN phát

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, trong đợt tìm kiếm, quy tập lần thứ ba, Ban Chỉ huy Quân sự xã Đặng Thùy Trâm phối hợp với các lực lượng tìm kiếm, quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Bệnh xá Đức Phổ (Bệnh xá Hố Sâu, thuộc tổ Hố Sâu, thôn Đồng Răm). Các hài cốt chưa xác định được danh tính, được xác định hy sinh trong giai đoạn 1972-1974.

UBND xã Đặng Thùy Trâm đã đưa các hài cốt liệt sĩ đến Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Tơ, phối hợp với UBND xã Ba Tơ tổ chức lễ truy điệu, an táng. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi U Huấn cùng lãnh đạo tỉnh, đại biểu và nhân dân đã dâng hoa, dâng hương, tưởng nhớ công lao của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Đưa hài cốt các Liệt sỹ đến vị trí an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ Ba Tơ. Ảnh: TTXVN phát

Tại lễ truy điệu, Chủ tịch UBND xã Ba Tơ Đinh Trọng Thành đọc điếu văn, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn và tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng tuổi thanh xuân, xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ mãi được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân ghi nhớ, là niềm tự hào, động lực để các thế hệ hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Sau lễ truy điệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy U Huấn cùng lãnh đạo tỉnh, địa phương và lực lượng vũ trang tiễn đưa 5 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Giây phút an táng các hài cốt Liệt sỹ. Ảnh: TTXVN phát

Theo Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi, thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đến nay tỉnh đã hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm đối với hơn 13.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đạt 100% chỉ tiêu, sớm hơn 5 tháng so với kế hoạch của Ban Chỉ đạo quốc gia. Tỉnh cũng đã tổ chức 60 đợt khảo sát, xác minh tại 60 địa bàn có thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; huy động hơn 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia, qua đó, quy tập được 64 hài cốt liệt sĩ trong nước.