Tổ chức lễ truy điệu và an táng 3 hài cốt liệt sĩ tại Krông Pa

Các đại biểu dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng tri ân các liệt sĩ. Ảnh: Vũ Chi

Dự lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ có đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nội vụ; lãnh đạo xã Phú Túc, Uar, Ia Rsai, Ia Dreh, lực lượng vũ trang cùng đông đảo cán bộ và người dân trên địa bàn.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân các liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Các đại biểu tiễn đưa liệt sĩ về nơi an nghỉ. Ảnh: Vũ Chi

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, từ đầu tháng 8 đến nay, dựa vào thông tin người dân cung cấp, Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) đã phát hiện và quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại buôn Ia Jip (xã Uar) và 1 hài cốt liệt sĩ tại buôn Ma Giai (xã Phú Túc).

Các đại biểu và người dân thắp nhang tri ân các liệt sĩ. Ảnh: Vũ Chi

Các hài cốt liệt sĩ sau đó được đưa về Nghĩa trang liệt sĩ Krông Pa để bảo quản, thờ cúng trang nghiêm và lấy mẫu sinh phẩm phục vụ công tác xác minh danh tính liệt sĩ.