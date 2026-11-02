Tổ chức lễ truy điệu, an táng bảy hài cốt liệt sĩ tại phường Quảng Trị

Các đại biểu dâng hương các Anh hùng liệt sĩ vừa được an táng (Ảnh LÂM QUANG HUY)

Các hài cốt liệt sĩ được Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cùng chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan tìm kiếm, quy tập tại khuôn viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Thành Cổ và khuôn viên gia đình bà Nguyễn Thị Luận, Khu phố 4, phường Quảng Trị.

Tại buổi lễ, trong không gian trang nghiêm và đầy xúc động, các đại biểu kính cẩn nghiêng mình trước anh linh những người con đã hiến dâng tuổi trẻ, thanh xuân đầy nhiệt huyết cho Tổ quốc.

Diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu 4

Tại tỉnh Nghệ An vừa diễn ra diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu 4 năm 2026. Diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu 4 năm 2026 có quy mô lớn, địa bàn rộng, được tổ chức tại nhiều địa phương, với sự tham gia của nhiều thành phần, lực lượng. Đây là cuộc diễn tập đầu tiên trong nhiệm kỳ 2025-2030 do Bộ Quốc phòng chỉ đạo, có nhiều nội dung mới, khó, đặt ra yêu cầu cao đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chuẩn bị và thực hành diễn tập.

Thông qua diễn tập nhằm đánh giá thực chất trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng phối hợp, hiệp đồng tác chiến của các cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời kiểm nghiệm cơ chế vận hành, khả năng tổ chức thế trận phòng thủ, làm cơ sở nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện lý luận và điều chỉnh quyết tâm tác chiến bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới...

Hỗ trợ hơn 1,3 tỷ đồng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết tại 589 khu dân cư

Ủy ban nhân dân thành phố Huế vừa ban hành Quyết định số 3520/QĐ-UBND về việc bổ sung kinh phí tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại 589 khu dân cư, với tổng kinh phí 1,354 tỷ đồng. Theo đó, 523 thôn, tổ dân phố có dưới 800 hộ được hỗ trợ 2 triệu đồng/đơn vị; 66 khu dân cư có từ 800 hộ trở lên được hỗ trợ 3 triệu đồng/đơn vị.

Tổng kinh phí hỗ trợ chung là 1,244 tỷ đồng. Ngoài ra, 22 khu dân cư tổ chức điểm, dự kiến có lãnh đạo thành phố tham dự được hỗ trợ thêm 5 triệu đồng/khu dân cư, tổng kinh phí là 110 triệu đồng.

Năm 2026 là năm đầu tiên Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) nhằm kết hợp các hoạt động nêu cao tinh thần đoàn kết với gìn giữ, lan tỏa giá trị văn hóa trong cộng đồng dân cư.

Hà Tĩnh nâng cao năng lực đánh giá hệ thống iso cho cán bộ cấp xã

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức khóa đào tạo nghiệp vụ kiểm tra, đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 dành cho đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường trên địa bàn.

Các học viên được truyền đạt các chuyên đề trọng tâm về: Khái niệm, nguyên tắc quản lý chất lượng, chu trình PDCA và các yêu cầu cốt lõi của TCVN ISO 9001:2015 trong cơ quan hành chính nhà nước; hệ thống văn bản quy phạm, mục đích và ý nghĩa của việc áp dụng bộ tiêu chuẩn TCVN ISO 9000 trong quản lý hành chính; tổng quan về hoạt động đánh giá: phân loại hình thức đánh giá, lập kế hoạch, chuẩn bị và điều hành chương trình đánh giá; nghiệp vụ, kỹ năng của chuyên gia đánh giá và trưởng đoàn đánh giá (dựa trên tiêu chuẩn ISO 19011 và ISO/IEC 17021); phương pháp thu thập bằng chứng, lập biên bản và báo cáo kết quả kiểm tra.

Đồng thời, học viên được thực hành tình huống đánh giá thực tế hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan, đơn vị cấp xã...

Thanh Hóa đôn đốc, tăng tốc sử dụng vốn đầu tư công

Ủy ban nhân dân tỉnh thanh Hóa vừa tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến, kết nối đến các phường, xã. Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Sở Tài chính giao mốc giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 30/11/2026 phải đạt 90% cho từng chủ đầu tư, từng xã, phường.

Tổng hợp kiểm đếm giá trị tăng thêm, nêu rõ chỉ tiêu có nguy cơ không đạt và nguồn bù đắp; đôn đốc, tổng hợp hằng tuần kết quả xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư; chủ trì, phối hợp các cơ quan được phân công theo dõi đôn đốc 129 dự án đã được tháo gỡ thi công trở lại theo mốc, kiểm đếm giá trị thực hiện thực tế; có văn bản kiến nghị bộ, ngành Trung ương đối với 14 dự án vướng cơ chế.

Sở Công thương bổ sung 0,57 triệu mét khối cát vào nguồn cung; đẩy nhanh cấp phép các mỏ đã trúng đấu giá, nâng công suất các mỏ đang khai thác; xác định sản phẩm, doanh nghiệp bù đắp phần hụt sản lượng điện sản xuất, nước máy, gạch xây trước ngày 31/10/2026...

Các ban quản lý dự án cấp tỉnh lập kế hoạch giải ngân theo tuần đến từng dự án, bảo đảm tiến độ, khối lượng sử dụng hết kế hoạch vốn năm 2026 và giải ngân hết vốn năm 2025 kéo dài.

Trang bị kỹ năng ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (ai) trong ngành y tế

Sở Y tế thành phố Huế vừa tổ chức khóa tập huấn “Nâng cao năng lực số, thiết kế và triển khai giải pháp chuyển đổi số với AI Agent trong ngành y tế”. Tại lớp tập huấn, các học viên được cung cấp nhiều nội dung chuyên sâu như: Tư duy chuyển đổi số ngành y; kỹ năng tạo lệnh (Prompt); kiến trúc AI Agent Workflow, Knowledge/RAG và tích hợp API.

Theo đó, học viên được trực tiếp thực hành xây dựng các quy trình tự động hỗ trợ kiểm tra hồ sơ, đối chiếu quy định, phân tích báo cáo và thuyết trình sản phẩm thực tế...

Chương trình nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ số, AI và tự động hóa quy trình cho đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin tại các đơn vị trực thuộc.