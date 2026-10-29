Tổ chức lễ truy điệu, an táng 7 hài cốt liệt sĩ tại phường Quảng Trị
Sáng 29/10, tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Quảng Trị, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quảng Trị tổ chức trang trọng lễ viếng, truy điệu và an táng 7 hài cốt liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Tham dự có đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang; cán bộ, đảng viên, cựu chiến binh, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân phường Quảng Trị.
7 hài cốt liệt sĩ truy điệu, an táng dịp này được Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan tìm kiếm, quy tập trong thời gian từ ngày 1-27/10/2026, tại khuôn viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Thành Cổ và khuôn viên gia đình bà Nguyễn Thị Luận, khu phố 4, phường Quảng Trị.
Tại buổi lễ, trong không gian trang nghiêm và đầy xúc động, các đại biểu kính cẩn nghiêng mình trước anh linh những người con đã hiến dâng tuổi trẻ, thanh xuân đầy nhiệt huyết cho Tổ quốc. Dù chưa biết tên của các anh, nhưng thế hệ hôm nay luôn biết ơn các anh bằng tất cả tấm lòng của những người đang được sống trong hòa bình, ấm no và hạnh phúc.
Trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giữ gìn đoàn kết, chăm lo tốt hơn nữa công tác "đền ơn đáp nghĩa", quan tâm các gia đình chính sách và người có công; giáo dục thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn giá trị của độc lập, tự do và trách nhiệm giữ gìn hòa bình hôm nay.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/xa-hoi/202610/to-chuc-le-truy-dieu-an-tang-7-hai-cot-liet-si-tai-phuong-quang-tri-0c34e36/