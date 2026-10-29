Tổ chức lễ truy điệu, an táng 7 hài cốt liệt sĩ tại phường Quảng Trị

Đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu thỉnh chuông tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Quảng Trị - Ảnh: Đ.V

Đại biểu dành phút tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: Đ.V

7 hài cốt liệt sĩ truy điệu, an táng dịp này được Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan tìm kiếm, quy tập trong thời gian từ ngày 1-27/10/2026, tại khuôn viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Thành Cổ và khuôn viên gia đình bà Nguyễn Thị Luận, khu phố 4, phường Quảng Trị.

Đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: Đ.V

Đại biểu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: Đ.V

Đại diện lãnh đạo sở, ngành dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: Đ.V

Đại diện lãnh đạo phường Quảng Trị dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: Đ.V

Tại buổi lễ, trong không gian trang nghiêm và đầy xúc động, các đại biểu kính cẩn nghiêng mình trước anh linh những người con đã hiến dâng tuổi trẻ, thanh xuân đầy nhiệt huyết cho Tổ quốc. Dù chưa biết tên của các anh, nhưng thế hệ hôm nay luôn biết ơn các anh bằng tất cả tấm lòng của những người đang được sống trong hòa bình, ấm no và hạnh phúc.

Đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện nghi thức thả hoa lên phần mộ liệt sĩ - Ảnh: Đ.V

Đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thắp hương lên phần mộ liệt sĩ vừa được an táng - Ảnh: Đ.V

Đại diện lãnh đạo sở, ngành thắp hương lên phần mộ liệt sĩ - Ảnh: Đ.V

Trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giữ gìn đoàn kết, chăm lo tốt hơn nữa công tác "đền ơn đáp nghĩa", quan tâm các gia đình chính sách và người có công; giáo dục thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn giá trị của độc lập, tự do và trách nhiệm giữ gìn hòa bình hôm nay.

Cựu chiến binh thắp hương lên phần mộ liệt sĩ - Ảnh: Đ.V