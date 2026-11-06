Tổ chức lễ khánh thành Trung tâm Y tế Bảo Lạc vào ngày 23/11/2026

Làm việc với đoàn công tác có đồng chí Hà Nhật Lệ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Y tế; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng tỉnh và xã Bảo Lạc.

Đoàn công tác kiểm tra tiến độ thực hiện công trình dự án Trung tâm Y tế Bảo Lạc.

Dự án Trung tâm Y tế Bảo Lạc có tổng mức đầu tư ban đầu hơn 200 tỷ đồng, dự kiến sau điều chỉnh là 290 tỷ đồng do Bộ Quốc phòng tài trợ. Quy mô 5 tầng gồm các hạng mục: trung tâm đón tiếp, khám và điều trị nội, ngoại trú; nhà cấp cứu, kỹ thuật nghiệp vụ; nhà hành chính và các công trình phụ trợ. Đến nay, giá trị thực hiện đạt khoảng 90% giá trị hợp đồng. Dự kiến, các hạng mục chính thuộc phạm vi nguồn vốn tài trợ 200 tỷ đồng phấn đấu hoàn thành trước ngày 20/11; dự kiến tổ chức lễ khánh thành công trình vào ngày 23/11/2026.

Tuy nhiên, dự án còn một số khó khăn do khan hiếm nguồn nhân công; một số hạng mục xây dựng và trang thiết bị y tế chưa được bố trí đủ nguồn vốn để hoàn thiện đồng bộ.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đánh giá tiến độ thực hiện dự án; thống nhất các nội dung cần ưu tiên trong công tác chuẩn bị lễ khánh thành; rà soát phương án bố trí sân lễ, khu vực đón tiếp đại biểu, tuyến tham quan, bãi đỗ xe và công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ đánh giá cao sự quan tâm, hỗ trợ và đồng hành của Binh đoàn 20, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đối với tỉnh Cao Bằng nói chung và xã Bảo Lạc nói riêng trong quá trình đầu tư xây dựng Trung tâm Y tế Bảo Lạc. Yêu cầu Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn, tập trung tối đa nhân lực, vật tư, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục, xác định rõ trách nhiệm và thời gian hoàn thành, đảm bảo thực hiện đúng cam kết.

Đối với công tác tổ chức lễ khánh thành, đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND xã Bảo Lạc chủ động phối hợp, xây dựng kế hoạch chi tiết, chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, hậu cần, cảnh quan, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, y tế và giao thông; phân công nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm buổi lễ được tổ chức trang trọng, thiết thực, tiết kiệm và an toàn. Tiếp tục phối hợp với Binh đoàn 20, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn trong quá trình hoàn thiện dự án. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao năng lực khám, chữa bệnh, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn vùng cao, vùng biên giới.