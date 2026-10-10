Tổ chức Lễ giỗ đồng chí Nguyễn Thị Lựu lần thứ 38

Tham dự Lễ giỗ có các đồng chí: Nguyên lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp; lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo phường Cao Lãnh; họ tộc đồng chí Nguyễn Thị Lựu...

Đại biểu thành kính dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn đối với những đóng góp của đồng chí Nguyễn Thị Lựu.

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng ôn lại cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Thị Lựu, người nữ cán bộ trung kiên của Đảng, được mọi người trìu mến gọi là Dì Tám Lựu.

Với tinh thần kiên trung, bất khuất và những cống hiến cho quê hương, đất nước, đồng chí trở thành tấm gương sáng về lòng yêu nước, ý chí cách mạng, là niềm tự hào của tỉnh Đồng Tháp.

Tượng đồng chí Nguyễn Thị Lựu đặt tại khuôn viên Trường THCS Cao Lãnh - Điểm Trường Nguyễn Thị Lựu.

Đồng chí Nguyễn Thị Lựu tên thật là Đỗ Thị Thưởng, sinh ngày 23-9-1909, tại làng Hòa An, quận Cao Lãnh, tỉnh Sa Đéc. Sinh trưởng trong một gia đình nông dân, đồng chí sớm có tinh thần yêu nước, giác ngộ cách mạng, tham gia phong trào vận động nông dân tại Hòa An và được kết nạp vào tổ chức Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí hội cuối năm 1928.

Trong 60 năm hoạt động cách mạng, đồng chí luôn chiến đấu kiên cường, tạo được niềm tin yêu của Đảng và từng giữ nhiều trọng trách quan trọng và là một trong những thành viên sáng lập Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ. Đồng chí Nguyễn Thị Lựu mất vào ngày 11-10-1988.

Đồng chí Nguyễn Hùng Tráng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cao Lãnh, trao học bổng cho học sinh.

Dịp này, Ban Tổ chức trao 20 suất học bổng Nguyễn Thị Lựu cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi.