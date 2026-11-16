Tổ chức lại không gian, tạo diện mạo mới cho đô thị

Việc hoàn thiện hạ tầng sẽ hình thành một trục đô thị giàu bản sắc. Ảnh: Hiếu Linh

Hình thành dấu ấn kiến trúc trên trục kết nối sân bay

Tuyến Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài được định hướng không đơn thuần là một tuyến giao thông, mà còn là trục cảnh quan đô thị, nơi thể hiện hình ảnh và bản sắc của Huế đối với người dân, du khách ngay từ cửa ngõ hàng không. Vì vậy, phương án thiết kế đô thị được nghiên cứu theo bốn phân đoạn, tương ứng với đặc điểm đô thị hiện hữu, đô thị mới, khu vực chuyển tiếp sinh thái và cửa ngõ sân bay.

Không gian trên toàn tuyến được định hướng phát triển đa chức năng, thân thiện với người đi bộ và thích ứng với điều kiện tự nhiên. Các hạng mục được đề xuất gồm lối đi bộ liên tục, đường xe đạp, điểm nghỉ chân, trạm chờ xe buýt và không gian tiếp cận cho người khuyết tật. Tại khu vực chuyển tiếp sinh thái, dải cây xanh, mặt nước và mương thoát nước được nghiên cứu bảo tồn, kết hợp bổ sung bề mặt thấm nước, không gian trữ nước, góp phần giảm áp lực thoát nước và tăng khả năng thích ứng với khí hậu.

Để tạo nên diện mạo riêng, yêu cầu đặt ra không chỉ là sự đồng bộ về hạ tầng mà còn là cách tổ chức kiến trúc trên từng đoạn tuyến. Các công trình điểm nhấn, không gian công cộng, cây xanh cần đa dạng về hình khối, vật liệu và màu sắc, tránh lặp lại, đơn điệu. Ngôn ngữ kiến trúc phải thể hiện được bản sắc văn hóa Huế, tạo nên câu chuyện xuyên suốt hành trình từ sân bay vào trung tâm thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh cơ bản thống nhất phương án phân đoạn và định hướng kiến trúc chung; đồng thời yêu cầu bổ sung đoạn đường Thuận Hóa, từ nút giao Tố Hữu đến Quốc lộ 1, vào phân đoạn 4 để nghiên cứu tổng thể, bảo đảm tính liên tục và đồng bộ của toàn tuyến.

Việc phát triển công trình cũng phải đặt trong mối quan hệ với cảnh quan và điều kiện hạ tầng từng khu vực. Tầng cao, mật độ xây dựng cần được kiểm soát phù hợp; khu vực chuyển tiếp sinh thái phải hài hòa với cảnh quan, trong khi khu vực cửa ngõ sân bay tuân thủ giới hạn chiều cao theo yêu cầu an toàn hàng không.

Đối với quỹ đất hỗn hợp tại phân đoạn 4, định hướng không ưu tiên phát triển nhà ở dọc tuyến, mà dành không gian cho các công trình công cộng, thương mại, dịch vụ và chức năng hỗn hợp khác. Nếu bố trí đất ở, cần xác định cụ thể tỷ lệ trong tổng quỹ đất khai thác; đồng thời kiểm soát mặt tiền, tránh tình trạng phân lô, chia nhỏ làm ảnh hưởng đến cảnh quan chung.

Tổ chức giao thông cũng là nội dung cần tiếp tục hoàn thiện. Các nút giao, điểm dừng và bãi đỗ xe phải được tính toán đồng bộ; phương án đường sắt, đường sắt trên cao cần xác định vị trí và khoảng cách nhà ga phù hợp với từng phân đoạn.

Khai thác quỹ đất sau di dời, bổ sung tiện ích cho trung tâm

Nếu trục Tố Hữu nối dài đặt ra yêu cầu tạo dựng diện mạo đô thị mới, thì tái thiết khu vực trung tâm lại hướng đến giải quyết những bất cập trong không gian đã hình thành. Đây là những khu vực có tính ổn định, gắn với đời sống đô thị lâu dài nhưng còn hạn chế về tổ chức sử dụng đất, hạ tầng và không gian công cộng.

Một trong những nguồn lực đáng chú ý là quỹ đất tại các cơ sở nhà, đất sau di dời, sắp xếp. Thay vì để các khu đất này sử dụng manh mún hoặc thiếu kết nối, phương án tái thiết đặt ra yêu cầu nghiên cứu lại công năng, ưu tiên bổ sung những tiện ích còn thiếu cho khu vực trung tâm.

Cụ thể, khu vực Nguyễn Trường Tộ - Nguyễn Huệ được đề xuất sử dụng quỹ đất để mở rộng Trường Tiểu học Vĩnh Ninh, kết hợp bổ sung công viên và bãi đỗ xe. Các cơ sở tại khu vực Lý Thường Kiệt được nghiên cứu sắp xếp nhằm mở rộng Trường THCS Nguyễn Chí Diểu. Ngoài ra, phương án còn đề xuất công viên kết hợp bãi đỗ xe tại khu đất 105 - 107 Phan Đình Phùng và bãi đỗ xe thông minh tại số 2 Lê Lợi.

Những đề xuất này hướng đến giải quyết đồng thời nhu cầu về trường học, không gian xanh và hạ tầng giao thông tĩnh - những tiện ích có ý nghĩa trực tiếp đối với chất lượng sống trong khu vực trung tâm. Tuy nhiên, việc tái thiết cần được xác định đúng phạm vi và cách thức thực hiện, tránh đồng nhất với việc điều chỉnh quy hoạch hoặc mở rộng đô thị.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh yêu cầu phân biệt rõ hai nội dung này. Tái thiết đô thị tập trung vào những khu vực đã hình thành, cơ bản ổn định nhưng còn bất cập về tổ chức không gian, sử dụng đất và hạ tầng. Nguyên tắc là giữ lại hiện trạng cơ bản, không giải phóng mặt bằng trên diện rộng; chỉ nghiên cứu điều chỉnh cục bộ khi thực sự cần thiết.

Trước mắt, cần xác định cụ thể từng khu vực, ô phố cần tái thiết; làm rõ lý do lựa chọn, phạm vi, tính chất và nội dung chỉnh trang. Trên cơ sở đó, nghiên cứu tổ chức lại không gian sử dụng đất, bố trí công trình điểm nhấn, không gian xanh và công trình công cộng. Những tuyến đường, vỉa hè chưa đáp ứng nhu cầu đi lại, mật độ dân cư và hoạt động thương mại cần được rà soát để đề xuất mở rộng; đồng thời tính toán bổ sung bãi đỗ xe. Việc xác định tầng cao công trình phải gắn với khả năng đáp ứng của hạ tầng khu vực.

Một yêu cầu khác là rà soát các trường học, cơ sở sản xuất và công trình cần di dời khỏi trung tâm, gắn với phương án sử dụng lại quỹ đất sau di dời. Trong trường hợp cần di dời cục bộ một số hộ dân để kết nối các khu đất, tạo không gian và mặt tiền kiến trúc đồng bộ, phải nghiên cứu quỹ đất lân cận để bố trí, sắp xếp lại dân cư, bảo đảm điều kiện sinh hoạt và tạo sự đồng thuận. Việc sắp xếp các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn cũng cần được tính toán trong tổng thể định hướng tái thiết. Những định hướng đã được xem xét, thống nhất cần cập nhật vào các quy hoạch khi thực hiện điều chỉnh; các đồ án quy hoạch triển khai trong thời gian tới phải bám sát những định hướng này.