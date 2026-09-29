Tổ chức lại, hợp nhất loạt đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND TP Huế vừa ký 3 quyết định về việc thành lập, tổ chức lại các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 1/10/2026.

Theo đó, UBND TP Huế thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp trên cơ sở tổ chức lại 4 Trạm trồng trọt và Bảo vệ thực vật khu vực thuộc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật và Ban Quản lý Cảng cá TP Huế.

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế, thực hiện các dịch vụ công chuyên ngành về trồng trọt, bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

Đồng thời, trung tâm này đảm nhiệm quản lý, khai thác, sử dụng, duy tu, bảo dưỡng hạ tầng kỹ thuật các cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá được giao quản lý; cung cấp dịch vụ hậu cần nghề cá và quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh thủy sản tại các khu vực này theo quy định.

Trụ sở Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế. (Ảnh: Fanpage Sở Nông nghiệp và Môi trườngTP Huế)

Trung tâm có Giám đốc và không quá 2 Phó Giám đốc. Các đơn vị trực thuộc gồm Phòng Hành chính - Tổng hợp; Phòng Kỹ thuật vận hành cảng và khu neo đậu và 4 Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

UBND TP Huế cũng thành lập Ban Quản lý Rừng và Bảo tồn thiên nhiên thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế trên cơ sở tổ chức lại 4 đơn vị gồm Ban Quản lý Khu bảo vệ cảnh quan bắc Hải Vân, Ban Quản lý Khu dự trữ thiên nhiên Sao La, Ban Quản lý rừng phòng hộ bắc Sông Hương và Ban Quản lý rừng phòng hộ nam Sông Hương.

Ban Quản lý Rừng và Bảo tồn thiên nhiên thực hiện chức năng quản lý, bảo vệ, xây dựng và phát triển rừng, bảo tồn thiên nhiên trong lâm phần được giao.

Cơ cấu của Ban gồm Giám đốc và không quá 3 Phó Giám đốc; các phòng, trạm trực thuộc gồm Phòng Hành chính - Tổng hợp, Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật và hợp tác quốc tế, Phòng Quản lý bảo vệ rừng và du lịch sinh thái, Trạm Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Sao La, Trạm Quản lý rừng phía bắc thành phố và Trạm Quản lý rừng phía nam thành phố.

UBND TP Huế thành lập Trạm Kiểm dịch động vật thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y trên cơ sở tổ chức lại Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và Điều trị bệnh động vật cùng 7 Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực. Trạm Kiểm dịch động vật thực hiện các dịch vụ công chuyên ngành chăn nuôi, thú y; chẩn đoán, xét nghiệm, điều trị bệnh động vật và phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn thành phố.

Trạm có Trưởng trạm và không quá 2 Phó Trưởng trạm, gồm 3 đội kiểm dịch động vật tại khu vực phía bắc, trung tâm và phía nam thành phố.

UBND TP Huế giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị mới; đồng thời thực hiện việc sắp xếp, bố trí viên chức, người lao động và các chế độ, chính sách liên quan theo quy định.