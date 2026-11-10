Việc tổ chức lại giao thông trên tuyến đường Xuân Quan - Long Biên để phục vụ thi công dự án cải tạo, mở rộng đường Cổ Linh - Hồng Tiến, thuộc khu vực nút giao đường Cổ Linh với cầu Trần Hưng Đạo.

Hà Nội tổ chức lại giao thông đường đê Xuân Quan - Long Biên từ ngày 11-11. Ảnh minh hoạ

Theo thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội công bố ngày 10-11, trong thời gian thi công, nhà thầu sẽ rào chắn cố định toàn bộ mặt đường tại hai điểm kết nối trên.

Các phương tiện lưu thông trên đường đê Xuân Quan - Long Biên có nhu cầu đi đường Cổ Linh và đường Bát Khối sẽ di chuyển theo hướng: Đường đê Xuân Quan - Long Biên - đường Trần Đăng Khoa - đường Cổ Linh - đường Bát Khối - đường đê Xuân Quan - Long Biên và ngược lại.

Cùng với việc tổ chức giao thông, Sở Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội thông tin trước khi thực hiện; đồng thời thông báo đến chính quyền địa phương, tổ dân phố bị ảnh hưởng về dự án, phương án thi công và tiến độ thực hiện để người dân chủ động đi lại.

Ban Quản lý dự án có trách nhiệm bổ sung đầy đủ hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn tại chỗ và từ xa theo phương án được phê duyệt; bố trí biển cấm dừng, đỗ trên tuyến đường tạm nhằm hạn chế nguy cơ ùn tắc giao thông.

Sở Xây dựng cũng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố phối hợp hướng dẫn, phân luồng phương tiện; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị. Các đơn vị chức năng tiếp tục theo dõi tình hình giao thông, kịp thời phát hiện bất cập để đề xuất điều chỉnh phương án phù hợp.

UBND các phường Long Biên, Bồ Đề được đề nghị bố trí lực lượng phối hợp điều tiết giao thông, kiểm tra và xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, dừng đỗ xe trái phép tại khu vực thi công và các tuyến lân cận. Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố phối hợp với chủ đầu tư điều chỉnh phương án hoạt động của các tuyến xe buýt bị ảnh hưởng.

Sở Xây dựng giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông kiểm tra, giám sát việc thi công và các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời tổ chức quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ trong khu vực.