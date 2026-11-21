Theo đó, trên trục đường Vành đai 2,5 - nút giao Trương Định (hướng hầm

chui Kim Đồng đi Tân Mai và ngược lại) tổ chức cấm tất cả các loại phương tiện quay đầu và rẽ trái.

Các phương tiện phải đi thẳng qua nút, quay đầu tại điểm mở dải phân cách lân cận và rẽ phải vào đường Trương Định.

Nút giao đường Vành đai 2,5-Trương Định đi Tân Mai tổ chức cấm phương tiện ô tô rẽ trái qua nút giao để đi Giải Phóng (hoặc hầm chui Kim Đồng) tại các khung giờ sáng từ 06h00 – 09h00, chiều từ 16h00 – 19h30 hằng ngày.

Sở Xây dựng vừa phân luồng phương tiện qua hầm chui Kim Đồng và Vành đai 2,5

Các phương tiện ô tô phải rẽ phải vào phố Tân Mai, quay đầu tại điểm mở lân cận và đi thẳng vào đường Vành đai 2,5 hoặc qua hầm chui Kim Đồng.

Các hướng khác theo phương án tổ chức giao thông hiện trạng.

Thời gian thực hiện từ hôm nay 21/11 đến khi có thông báo thay thế.

Sở Xây dựng giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông triển khai thực hiện điều chỉnh hệ thống biển báo, bổ sung hệ thống đảm bảo an toàn giao thông, lắp đặt bổ sung biển báo, vạch sơn… theo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông;

Theo dõi, đánh giá tình hình giao thông đi lại trên tuyến và khu vực để kịp thời phát hiện các bất cập, đề xuất điều chỉnh phương án điều chỉnh tổ chức giao thông cho phù hợp;

Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội theo dõi, đánh giá tình hình giao thông đi lại trên tuyến và khu vực để kịp thời phát hiện các bất cập, đề xuất điều chỉnh phương án điều chỉnh tổ chức giao thông của dự án hầm chui Kim Đồng – Giải Phóng cho phù hợp phương án tổ chức giao thông điều chỉnh