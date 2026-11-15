Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia chuyên đề về lĩnh vực giao thông vận tải. (Ảnh: THANH GIANG)

Quyết định nêu rõ, tổ chức lại Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm lĩnh vực công thương và xây dựng (Ban Chỉ đạo) trên cơ sở hợp nhất Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải; Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt; Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng; Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân và kiện toàn Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ: Nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm; chỉ đạo, phối hợp để đôn đốc các bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện các nhiệm vụ về đầu tư xây dựng theo các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và quyết định, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ban Chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo phối hợp và đôn đốc các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức liên quan trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm lĩnh vực công thương và xây dựng…