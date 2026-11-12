Tổ chức KOICA hỗ trợ xây dựng thư viện tại Trường Đại học Quảng Nam

Nghi thức cắt băng khánh thành thư viện. Ảnh: HỒ QUÂN

Dự án có tổng kinh phí 18.889 USD, trong đó Tổ chức KOICA tài trợ 17.000 USD, phần còn lại do Trường Đại học Quảng Nam đối ứng.

Các hạng mục thực hiện gồm: cải tạo môi trường phục vụ đào tạo, đầu tư trang thiết bị và mua sắm gần 3.200 quyển sách thiếu nhi, sách về giáo dục mầm non.

Tình nguyện viên Na Yoon Kyong (Tổ chức KOICA) hỗ trợ Trường Đại học Quảng Nam vận hành thư viện. Ảnh: HỒ QUÂN

Đáng chú ý, Tổ chức KOICA cử tình nguyện viên đến công tác tại trường nhằm chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, góp phần hoàn thiện không gian thư viện và triển khai các hoạt động tại đây.

Phát biểu tại chương trình, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Trọng Dương, Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam cho biết, dự án không chỉ hỗ trợ về cơ sở vật chất mà còn thể hiện sự đồng hành, chuyển giao những giá trị giáo dục tích cực, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên ngành giáo dục mầm non.

Đại diện Tổ chức KOICA trao tặng dự án cho Trường Đại học Quảng Nam. Ảnh: HỒ QUÂN

Nhà trường cam kết quản lý, khai thác và sử dụng thư viện hiệu quả, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đọc sách, tìm hiểu, khám phá tri thức của trẻ em; đồng thời tạo không gian học tập, thực hành và trải nghiệm nghề nghiệp cho sinh viên.