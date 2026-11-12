Tổ chức KOICA hỗ trợ xây dựng thư viện tại Trường Đại học Quảng Nam
Sáng 12/11, tại phường Tam Kỳ, Trường Đại học Quảng Nam tổ chức khánh thành, bàn giao và tiếp nhận dự án xây dựng thư viện dành cho trẻ em và sinh viên ngành giáo dục mầm non do Tổ chức KOICA (Hàn Quốc) tài trợ.
Dự án có tổng kinh phí 18.889 USD, trong đó Tổ chức KOICA tài trợ 17.000 USD, phần còn lại do Trường Đại học Quảng Nam đối ứng.
Các hạng mục thực hiện gồm: cải tạo môi trường phục vụ đào tạo, đầu tư trang thiết bị và mua sắm gần 3.200 quyển sách thiếu nhi, sách về giáo dục mầm non.
Đáng chú ý, Tổ chức KOICA cử tình nguyện viên đến công tác tại trường nhằm chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, góp phần hoàn thiện không gian thư viện và triển khai các hoạt động tại đây.
Phát biểu tại chương trình, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Trọng Dương, Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam cho biết, dự án không chỉ hỗ trợ về cơ sở vật chất mà còn thể hiện sự đồng hành, chuyển giao những giá trị giáo dục tích cực, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên ngành giáo dục mầm non.
Nhà trường cam kết quản lý, khai thác và sử dụng thư viện hiệu quả, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đọc sách, tìm hiểu, khám phá tri thức của trẻ em; đồng thời tạo không gian học tập, thực hành và trải nghiệm nghề nghiệp cho sinh viên.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/to-chuc-koica-ho-tro-xay-dung-thu-vien-tai-truong-dai-hoc-quang-nam-3358250.html