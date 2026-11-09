Tổ chức Khí tượng Thế giới: 2026 có thể nằm trong nhóm 4 năm nóng nhất lịch sử

Báo cáo Tình trạng khí hậu được WMO công bố ngày 9/11, cung cấp những dữ liệu mới nhất về tình hình nóng lên toàn cầu trước thềm Hội nghị Biến đổi Khí hậu của Liên hợp quốc 2026 (COP31) diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 9 đến 20/11. Những số liệu này được xem là cơ sở quan trọng cho các cuộc thảo luận về ứng phó với biến đổi khí hậu.

Nhiệt độ toàn cầu tiếp tục tăng, đưa năm 2026 vào nhóm 4 năm nóng nhất lịch sử. Ảnh: Liên hợp quốc.

Theo báo cáo, nhiệt độ trung bình toàn cầu trong 9 tháng đầu năm 2026 cao hơn 1,47 độ C so với mức trung bình thời kỳ trước cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất. Con số này có thể tiếp tục tăng trong những tháng tới do hiện tượng El Niño đang mạnh lên.

WMO cho biết dữ liệu tổng hợp từ 9 bộ thống kê khí hậu khác nhau cho thấy 12 năm liên tiếp, từ năm 2015 đến năm 2026, đều nằm trong nhóm 12 năm nóng nhất kể từ khi các số liệu bắt đầu được ghi nhận vào khoảng năm 1850.

Đáng chú ý, 4 năm nóng nhất từng được ghi nhận đều tập trung trong giai đoạn 2023-2026, gồm 2023, 2024, 2025 và 2026. Trong đó, năm 2024 giữ kỷ lục nóng nhất lịch sử, với nhiệt độ trung bình toàn cầu cao hơn khoảng 1,55 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Việc năm 2026 tiếp tục góp mặt trong nhóm này cho thấy xu hướng nóng lên toàn cầu vẫn chưa có dấu hiệu đảo chiều

Ông John Kennedy, Trưởng bộ phận Thông tin Khí hậu của WMO, cho biết các chỉ số khí hậu đều phản ánh một thực tế chung là lượng nhiệt ngày càng lớn bị giữ lại trong hệ thống khí hậu do sự gia tăng khí nhà kính.

Theo ông, tình trạng này thể hiện rõ qua nhiệt độ đại dương và khí quyển tăng lên, băng tan nhanh hơn và mực nước biển tiếp tục dâng cao.

Trước đó, Cơ quan Biến đổi khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu (EU) nhận định năm 2026 gần như chắc chắn sẽ trở thành năm thứ hai trong lịch sử có nhiệt độ trung bình toàn cầu vượt ngưỡng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, sau năm 2024.

Đây là ngưỡng nhiệt độ được đề cập trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu năm 2015. Việc vượt ngưỡng trong một năm riêng lẻ không đồng nghĩa mục tiêu dài hạn của Hiệp định Paris đã chính thức thất bại, nhưng cho thấy khoảng cách giữa thế giới hiện nay và mục tiêu hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu đang ngày càng thu hẹp.

Báo cáo của WMO cũng cảnh báo lượng nhiệt tích tụ trong hệ thống khí hậu Trái đất tiếp tục gia tăng. Nhiệt độ đại dương trong năm 2026 tiếp tục tăng so với mức cao kỷ lục được ghi nhận năm 2025.

Trong khi đó, mực nước biển trung bình toàn cầu cũng đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Nguyên nhân chủ yếu là các sông băng và tảng băng tiếp tục tan chảy, đồng thời nước biển giãn nở khi nhiệt độ tăng.