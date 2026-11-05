Tổ chức khánh thành các công trình thuộc Dự án Bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào đảm bảo trang trọng, ý nghĩa

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đơn vị đã báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 415/KH-UBND của UBND tỉnh. Theo đó, lễ khánh thành dự kiến diễn ra vào ngày 8-11, đang được các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện với tinh thần chủ động và trách nhiệm cao. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình số 01 tỉnh đã phối hợp khảo sát, thống nhất địa điểm tổ chức tại khu vực Bảo tàng ATK Tân Trào, lập phương án bố trí tổng thể mặt bằng, đồng thời hoàn thiện các điều kiện kỹ thuật, kiểm tra tình hình hoàn thiện công trình, cảnh quan bảo đảm an toàn.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo công tác chuẩn bị chương trình nghệ thuật chào mừng tại lễ khánh thành.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng xong chương trình nghệ thuật chào mừng mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, hoàn thiện kịch bản điều hành, dâng hương và phương án đón tiếp, trưng bày triển lãm, chỉnh lý Nhà lưu niệm Ban Thường trực Quốc hội. UBND xã Tân Trào tích cực triển khai công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan, treo cờ hệ thống tuyến đường cách mạng, phối hợp huy động học sinh và chuẩn bị các phương án bảo đảm an ninh trật tự, y tế, an toàn cho buổi lễ.

Lãnh đạo xã Tân Trào báo cáo công tác chuẩn bị cho lễ khánh thành.

Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thảo luận tại cuộc họp.

Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang phát biểu tại cuộc họp.

Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan cũng đang rà soát chặt chẽ danh sách đại biểu, công tác hậu cần, chỗ ngồi, phương án đón tiếp các đoàn đại biểu Trung ương và địa phương. Tại cuộc họp cũng thảo luận, chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến tiến độ hoàn thiện một số hạng mục tại hiện trường, sự đồng bộ trong lịch trình đón tiếp các đoàn đại biểu và thống nhất các giải pháp tháo gỡ kịp thời.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát các điều kiện tổ chức lễ khánh thành một cách trang trọng, an toàn, thiết thực và ý nghĩa.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn ghi nhận tinh thần chủ động, tích cực của các sở, ngành, UBND xã Tân Trào và các đơn vị liên quan trong công tác chuẩn bị. Đồng chí nhấn mạnh, sự kiện khánh thành Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường cách mạng từ xã Tân Trào đi xã Trung Yên (nay là xã Tân Trào) và công trình Bảo tàng ATK Tân Trào thuộc dự án Bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào có ý nghĩa chính trị - xã hội hết sức sâu sắc. Do đó công tác chuẩn bị tổ chức phải thật sự chu đáo, bảo đảm sự trang trọng, tuyệt đối an toàn và thành công tốt đẹp. Phục vụ chu đáo, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đại biểu và nhân dân tham dự sự kiện, tham quan Bảo tàng ATK Tân Trào ngay sau lễ khánh thành.

Đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát kỹ lưỡng các điều kiện tổ chức lễ khánh thành, khẩn trương hoàn thiện các phần việc được phân công, hoàn thiện hạng mục lắp đặt, trang trí, bố trí tạo không gian ý nghĩa, tăng cường chỉnh trang, vệ sinh cảnh quan môi trường... xong trước thời hạn yêu cầu.

Đồng thời, cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để bám sát lịch trình, hoàn thiện phương án đón tiếp, lễ tân, hậu cần, bố trí đại biểu, phân luồng giao thông và tổ chức tổng duyệt chương trình nghệ thuật, nghi lễ cắt băng một cách chuyên nghiệp, khoa học, qua đó góp phần quảng bá, lan tỏa hình ảnh quê hương cách mạng Tuyên Quang giàu truyền thống lịch sử và phát triển…