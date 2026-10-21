Tổ chức Hợp tác Thượng Hải: Trung Quốc nhấn mạnh việc tìm điểm chung, Ấn Độ lưu ý tôn trọng chủ quyền quốc gia

Cuộc họp Hội đồng nguyên thủ của các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) đã diễn ra ở thủ đô Dushanbe của Tajikistan. (Nguồn: Kabar)

Hãng thông tấn Anadolu đưa tin, phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường kêu gọi SCO phát huy vai trò thúc đẩy ổn định, thịnh vượng khu vực và đóng góp cho sự phát triển toàn cầu.

Ông Lý Cường nhận định, những yếu tố gây bất ổn và bất định trên thế giới đang gia tăng, đòi hỏi các nước tăng cường đồng thuận về những nguyên tắc nền tảng, tầm nhìn và tư duy chiến lược, đồng thời chú trọng các biện pháp thiết thực và khâu triển khai.

Theo Thủ tướng Trung Quốc, dù các trường phái tư tưởng khác nhau đang cạnh tranh trên trường quốc tế, xu thế đa cực hóa và toàn cầu hóa kinh tế vẫn chiếm ưu thế. Ông kêu gọi các thành viên SCO có tầm nhìn toàn cầu, đề cao trách nhiệm và tiếp tục duy trì “Tinh thần Thượng Hải”.

Ông Lý Cường cũng đề nghị các nước tăng cường quan hệ thương mại, thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực, xây dựng hệ thống hành lang vận tải quốc tế ổn định, có khả năng chống chịu tốt, đồng thời bảo vệ các chuỗi cung ứng và chuỗi công nghiệp toàn cầu. Trung Quốc bày tỏ sẵn sàng tài trợ chương trình đào tạo nâng cao tại nước này cho 1.000 nhân viên y tế đến từ các quốc gia thành viên SCO.

Theo Thủ tướng Trung Quốc, SCO cần mở rộng quan hệ với các đối tác quốc tế và chủ động phát huy vai trò trên trường toàn cầu. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tìm kiếm điểm tương đồng, tôn trọng khác biệt và xây dựng đồng thuận thông qua giải quyết bất đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh kêu gọi các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tăng cường phối hợp, hành động thống nhất để triệt phá các mạng lưới khủng bố. Ông khẳng định, chủ nghĩa khủng bố là một trong những mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và phát triển, gây tổn thất về người, cản trở đầu tư, thương mại và làm gia tăng nguy cơ cực đoan hóa xã hội.

Ông nhấn mạnh không thể biện minh cho chủ nghĩa khủng bố, không áp dụng tiêu chuẩn kép trong cuộc chiến chống khủng bố và không dung thứ cho các lực lượng tài trợ, hỗ trợ hoặc cung cấp nơi trú ẩn cho các tổ chức khủng bố.

Về hợp tác khu vực, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ cho rằng, SCO cần kiên trì các nguyên tắc bình đẳng chủ quyền, đồng thuận và tôn trọng lẫn nhau, đồng thời chuyển những cam kết chính trị thành hành động cụ thể.

Theo ông, các sáng kiến kết nối phải được xây dựng trên cơ sở tham vấn và tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia; những dự án không tuân thủ các nguyên tắc này khó có thể phát triển bền vững.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đối mặt với bất ổn địa chính trị, gián đoạn chuỗi cung ứng và những thách thức về an ninh năng lượng, lương thực, ông Rajnath Singh kêu gọi SCO tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư, phát triển hạ tầng số và công nghệ, bảo đảm lợi ích hợp tác được phân bổ rộng rãi trong xã hội.

Ông tái khẳng định sự ủng hộ của Ấn Độ đối với Kế hoạch hành động hợp tác kinh tế và thương mại đa phương SCO giai đoạn 2026-2030.

Kết thúc hội nghị, đại diện các nước thành viên thông qua Thông cáo chung, ngân sách SCO năm 2027 và Kế hoạch hành động hợp tác kinh tế và thương mại đa phương giai đoạn 2026–2030. Các bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực giao thông vận tải, tài chính, kinh tế số và phát triển xã hội.

Thành lập năm 2001, SCO hiện có 10 thành viên gồm Trung Quốc, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nga, Tajikistan, Uzbekistan, Ấn Độ, Pakistan, Iran và Belarus.