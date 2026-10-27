Cờ vua tiếp tục được đưa vào chương trình thi đấu của Hội thi Thể dục thể thao học sinh thành phố Đà Nẵng năm học 2026 - 2027. Ảnh: THÀNH DANH

Theo kế hoạch Sở Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành, hội thi năm nay gồm các môn: bơi (tiểu học, THCS, THPT); cờ vua (tiểu học, THCS, THPT); đá cầu (tiểu học, THCS, THPT); bóng đá (THCS, THPT); bóng rổ (THCS, THPT); kéo co (THCS, THPT); việt dã (phối hợp với Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng).

Tham dự hội thi bao gồm khối các đơn vị trực thuộc: mỗi trường, trung tâm trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo là một đơn vị dự thi. Khối phòng văn hóa - xã hội phường/xã/đặc khu: mỗi đơn vị phòng văn hóa - xã hội phường/xã/đặc khu là một đơn vị dự thi.

Đối tượng dự thi là học sinh học chương trình phổ thông, chương trình giáo dục học nghề; học viên học chương trình giáo dục thường xuyên từ đủ 18 tuổi trở xuống đang học tập tại các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Bơi là môn thể thao hấp dẫn, hứa hẹn thu hút đông học sinh tham gia. Ảnh: THÀNH DANH

Các đơn vị tổ chức Hội thi Thể dục thể thao học sinh cấp cơ sở (trường, phường/xã/đặc khu) năm học 2026 - 2027 từ tháng 10/2026 đến 1/2027.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp các đơn vị tổ chức Hội thi Thể dục thể thao học sinh thành phố Đà Nẵng năm học 2026 - 2027 qua 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ ngày 18/1 đến 30/1/2027. Giai đoạn 2 từ ngày 16/2 đến 15/4/2027. Địa điểm tổ chức tại các thiết chế thể dục - thể thao phường, xã, trường học trên địa bàn thành phố.

Hội thi Thể dục thể thao học sinh thành phố Đà Nẵng năm nay tiếp tục được kỳ vọng mang đến sân chơi hấp dẫn, bổ ích. Nhằm xây dựng lực lượng tranh tài tại sân chơi cấp thành phố, các trường học đã chủ động tổ chức giải thể thao với đa dạng môn thi đấu.