Tổ chức Hội thảo phát triển kinh tế và thương mại xuyên biên giới từ ngày 8 - 9/11

Phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề ĐBQH nêu về dự án Luật An ninh dữ liệu, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang cho biết, cơ chế phân cấp độ rủi ro an ninh dữ liệu là trụ cột của dự thảo Luật. Bởi, chỉ khi xác định đúng mức độ nguy hại mà dữ liệu có thể gây ra khi bị xâm phạm thì mới đặt ra nghĩa vụ tương xứng.