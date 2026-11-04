Tổ chức Hội thảo phát triển kinh tế và thương mại xuyên biên giới từ ngày 8 - 9/11
Diễn ra trong hai ngày 8 - 9/11/2026 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển kinh tế và thương mại xuyên biên giới” dự kiến quy tụ hơn 500 đại biểu, cùng các doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc. Hội thảo tập trung thảo luận các giải pháp phát triển kinh tế cửa khẩu, logistics, thương mại điện tử, du lịch xuyên biên giới và kết nối doanh nghiệp, góp phần mở rộng hợp tác, khai thác tiềm năng và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực biên giới.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/to-chuc-hoi-thao-phat-trien-kinh-te-va-thuong-mai-xuyen-bien-gioi-tu-ngay-8-9-11-3194032.html