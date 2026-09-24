Tổ chức hội thảo chuyển đổi số phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại

Hội thảo nhằm đánh giá thực trạng, tiềm năng, thách thức và nhu cầu ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số; đồng thời kết nối nông dân, chủ trang trại với doanh nghiệp công nghệ để tìm kiếm các giải pháp phù hợp.

Nội dung trọng tâm tập trung nhận diện những điểm nghẽn trong phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại và đề xuất giải pháp chuyển đổi số phù hợp thực tiễn.

Tham gia hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp trao đổi về ứng dụng AI, IoT, dữ liệu số, bản đồ số, truy xuất nguồn gốc, thương mại điện tử, nền tảng số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản; phát triển nông nghiệp thông minh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh và du lịch cộng đồng nông thôn gắn với nhà vườn, trang trại.

Tại hội thảo còn tổ chức ký kết biên bản ghi nhớ, kế hoạch hợp tác hỗ trợ nhà vườn, trang trại ứng dụng các giải pháp chuyển đổi số từ nền tảng sản xuất, truy xuất nguồn gốc đến thương mại điện tử, du lịch và kết nối khách tham quan, trải nghiệm.