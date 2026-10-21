Tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 và xúc tiến đầu tư năm 2026

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo tại cuộc họp về công tác chuẩn bị Hội nghị, ngày 21-10-2026, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã ký Quyết định số 2016/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Dự kiến, TP sẽ tổ chức Hội nghị vào sáng 21-11 hoặc sáng 28-11-2026 tại Trung tâm Hành chính TP với khoảng 500 đại biểu tham dự. Hội nghị nhằm công bố rộng rãi quy hoạch chung, giới thiệu định hướng phát triển không gian đô thị, hệ thống hạ tầng và các khu vực phát triển trọng điểm; đồng thời quảng bá tiềm năng, lợi thế, môi trường đầu tư, tăng cường kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong nước, quốc tế.

Chương trình dự kiến gồm công bố quy hoạch, trao quyết định phê duyệt quy hoạch; giới thiệu định hướng và giải pháp thu hút đầu tư, trình chiếu video về quy hoạch; phát biểu của các doanh nghiệp, nhà đầu tư và trao các giấy chứng nhận, quyết định đầu tư, biên bản ghi nhớ (MOU) cùng các giấy phép liên quan. Lãnh đạo Chính phủ phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy phát biểu bế mạc tại hội nghị này. Bên lề hội nghị, TP dự kiến sẽ tổ chức lễ khởi công Dự án Aeon Mall Đà Nẵng Hòa Xuân, khởi công Dự án sản xuất ô tô Volkswagen, khai trương Dự án VSAP Lab; triển lãm quy hoạch chung, giới thiệu các sản phẩm, dự án tiêu biểu và hình ảnh đẹp của TP, v.v…

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Đà NẵngTrần Phước Sơn tham gia ý kiến tại cuộc họp.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cơ bản thống nhất với các nội dung chuẩn bị Hội nghị, đồng thời nhấn mạnh đây là sự kiện quan trọng, dự kiến có sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ. Hội nghị này là dịp để TP giới thiệu tầm nhìn, không gian phát triển mới, tiềm năng, lợi thế và cơ hội đầu tư của Đà Nẵng sau hợp nhất. Vì vậy, Hội nghị phải được tổ chức có tầm vóc, chuyên nghiệp, mang bản sắc riêng của Đà Nẵng, không chỉ tạo dấu ấn về hình thức mà quan trọng hơn là thu hút các dự án, nhà đầu tư thực chất, nhà đầu tư chiến lược tạo động lực phát triển TP trong những năm tới.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung chuẩn bị nội dung, chương trình hội nghị theo tư duy đổi mới, khác biệt, tạo dấu ấn riêng của Đà Nẵng. Kịch bản, chương trình hội nghị cần được rà soát kỹ, bảo đảm trang trọng, khoa học, cô đọng, có điểm nhấn, tránh dàn trải, hình thức; làm nổi bật tầm nhìn quy hoạch, không gian phát triển, các động lực tăng trưởng mới và cơ hội đầu tư chiến lược của TP.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh tham gia ý kiến tại cuộc họp.

Bên cạnh đó, cần chú trọng ứng dụng công nghệ hiện đại trong trình chiếu, trưng bày, giới thiệu quy hoạch và xúc tiến đầu tư; xây dựng sa bàn, bản đồ, không gian trưng bày trực quan, ấn tượng, thể hiện tầm vóc và bản sắc Đà Nẵng mới. Nội dung giới thiệu tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao, vi mạch, bán dẫn, đổi mới sáng tạo, công nghiệp dược liệu, hạ tầng chiến lược và những ngành có giá trị gia tăng cao, v.v…; đồng thời, đầu tư xây dựng video, phóng sự, ấn phẩm xúc tiến đầu tư có chất lượng, thống nhất về nội dung và hình ảnh, không chỉ phục vụ hội nghị mà còn sử dụng lâu dài trong hoạt động quảng bá, thu hút đầu tư của TP từ nay đến cuối nhiệm kỳ. Đặc biệt, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh, việc rà soát danh mục dự án, nhà đầu tư và các nội dung dự kiến công bố, ký kết tại hội nghị là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, quyết định hiệu quả thực chất của sự kiện. Từng dự án, hồ sơ phải được rà soát kỹ, bảo đảm cơ sở pháp lý, phù hợp quy hoạch, đúng thẩm quyền; nhà đầu tư có năng lực và khả năng triển khai.

Một góc trung tâm TP Đà Nẵng ngày nay.

Các dự án đủ điều kiện trao quyết định, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cần được phân loại rõ với các biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) mới ở bước nghiên cứu, khảo sát. Đối với MOU, phải làm rõ mục tiêu, quy mô, mức độ cam kết, lộ trình và trách nhiệm thực hiện; không đưa vào chương trình những nội dung chung chung, thiếu cơ sở, chưa bảo đảm tính khả thi; không chạy theo số lượng, không coi tổng vốn đầu tư dự kiến là kết quả đã đạt được khi chưa đủ căn cứ xác định… Về công tác xúc tiến đầu tư, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng lưu ý cần tập trung thu hút các nhà đầu tư chiến lược, các dự án phù hợp định hướng quy hoạch, có công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng cao, đóng góp thiết thực cho tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của TP. Thông tin xúc tiến đầu tư phải rõ ràng về cơ hội, cơ chế, chính sách, điều kiện đầu tư và đầu mối hỗ trợ của TP. Đặc biệt, không để xảy ra tình trạng hội nghị tổ chức thành công, ký kết nhiều nhưng sau đó chậm triển khai.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Đối với từng dự án, MOU, cần xác định rõ cơ quan đầu mối, tiến độ, trách nhiệm theo dõi, đôn đốc; chủ động đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, sớm chuyển các cam kết thành dự án và kết quả cụ thể. Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang giao Đảng ủy UBND TP lãnh đạo UBND TP chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện công tác chuẩn bị; phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm; hoàn thiện kế hoạch tổ chức Hội nghị, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy trước ngày 31-10-2026. Công tác kiểm tra, tổng duyệt phải được thực hiện kỹ lưỡng, bảo đảm thống nhất, chu đáo về nội dung, lễ tân, hậu cần, truyền thông, an ninh, an toàn; không để xảy ra sai sót, bị động, nhất là khi có lãnh đạo Chính phủ tham dự…

PHÚ NAM