Sự kiện dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 11 đến 13/12, với sự tham gia của khoảng 100 đại biểu gồm lãnh đạo Trung ương, thành phố và cộng đồng trí thức, chuyên gia, doanh nhân kiều bào. Hội nghị nhằm tăng cường kết nối giữa chính quyền thành phố và mạng lưới trí thức, doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài; qua đó lắng nghe các sáng kiến, kinh nghiệm quốc tế và thu hút nguồn lực phục vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

Phiên toàn thể được tổ chức vào chiều 12/12 tại Trung tâm Hành chính thành phố với hai phiên thảo luận chuyên đề trọng tâm. Chuyên đề 1: Kiều bào hiến kế phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng, tập trung bàn về mô hình tổ chức, cơ chế vận hành và thu hút nhà đầu tư chiến lược. Chuyên đề 2: Kiều bào đóng góp vào hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, gắn với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bên cạnh hội nghị chính, kế hoạch cũng bao gồm các hoạt động bên lề như tham quan, khảo sát thực địa tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng, Công viên phần mềm số 2 và một số trường đại học vào ngày 12/12, cùng các chương trình kết nối hợp tác, trải nghiệm văn hóa và trao học bổng.