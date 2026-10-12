Tổ chức hoạt động văn hóa thiết thực, lấy Nhân dân làm chủ thể

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì hội nghị trực tuyến về công tác chuẩn bị tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) năm 2026. Ảnh baochinhphu.vn

Sáng 12/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì hội nghị trực tuyến về công tác chuẩn bị tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) năm 2026. Dự hội nghị có lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Toàn cảnh tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Thực hiện Chỉ thị số 35 ngày 30/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ, Ngày Văn hóa Việt Nam được gắn kết với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, hình thành “Tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc” từ ngày 18 - 24/11 với chuỗi hoạt động diễn ra tại cộng đồng dân cư trên phạm vi cả nước, tạo giá trị lan tỏa sâu sắc trong toàn xã hội. Đây là năm đầu tiên, Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc.

Đại biểu tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Theo báo cáo của Bộ VH-TT&DL, công tác chuẩn bị tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 đang được các bộ, ngành, địa phương triển khai. Bộ VH-TT&DL đã ban hành kế hoạch, hướng dẫn tổ chức; phối hợp chuẩn bị các hoạt động tiêu biểu như hội nghị văn hóa toàn quốc, chương trình nghệ thuật đặc biệt hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội, triển lãm nghệ thuật về phát triển nền văn hóa Việt Nam trong thời kỳ hội nhập giai đoạn 2021-2025, chương trình thanh âm Việt Nam 2026, chiến dịch truyền thông “Hành trình trải nghiệm Văn hóa Việt 2026" và nhiều hoạt động điện ảnh, nghệ thuật, truyền thông số.

Đại biểu tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã hướng dẫn triển khai trong hệ thống mặt trận đến cấp xã, ban công tác mặt trận và cộng đồng dân cư. Các bộ, ngành cũng đã xây dựng kế hoạch riêng hoặc lồng ghép hoạt động hưởng ứng vào chương trình công tác.

Đại biểu theo dõi hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Tại địa phương, các hoạt động được chuẩn bị theo hướng kết hợp tuyên truyền, biểu diễn nghệ thuật, bảo tồn và phát huy di sản, phát triển văn hóa đọc, thể thao quần chúng với sinh hoạt cộng đồng. Việc tổ chức gắn Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) hướng đến phát huy vai trò chủ thể của người dân trong tham gia, sáng tạo và thụ hưởng văn hóa, góp phần tăng cường đoàn kết tại khu dân cư.

Hà Tĩnh xây dựng dự thảo kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân, lấy cơ sở, khu dân cư làm địa bàn trọng tâm, Nhân dân là trung tâm và chủ thể; kết nối Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), hình thành chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc từ ngày 18 đến ngày 24/11/2026. Dự kiến một số hoạt động cấp tỉnh như: hưởng ứng chiến dịch “Hành trình trải nghiệm Văn hóa Việt 2026”; tổ chức ngày hội thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào; tọa đàm “xây dựng và phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong thời kỳ hội nhập, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng quê hương Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh”; trao Giải thưởng Văn học nghệ thuật Nguyễn Du lần thứ VIII; chương trình nghệ thuật “mạch nguồn văn hóa - sức mạnh đoàn kết” và gặp mặt, tri ân các thế hệ cán bộ văn hóa, văn nghệ sĩ tiêu biểu... Tại cơ sở, các xã, phường dự kiến tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, trình diễn dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian, thể thao quần chúng, trải nghiệm di sản và phát triển văn hóa đọc. Mỗi địa phương dự kiến lựa chọn ít nhất một hoạt động, sản phẩm hoặc không gian văn hóa tiêu biểu để quảng bá, đồng thời xác định mô hình tiếp tục duy trì sau đợt hưởng ứng.

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương báo cáo tiến độ chuẩn bị và đề xuất tổ chức các hoạt động phù hợp với đặc thù từng lĩnh vực, địa bàn, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị của các bộ, ngành, địa phương trong xây dựng các hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày Đại đoàn kết và chuỗi hoạt động tuần lễ văn hóa đại đoàn kết.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà kết luận hội nghị. Ảnh baochinhphu.vn

Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và Chỉ thị số 35/CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Các đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao; chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm phong phú, thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức.

Các hoạt động cần lấy cộng đồng dân cư làm trung tâm, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong sáng tạo và thụ hưởng văn hóa; huy động nguồn lực xã hội, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, tôn giáo, quan tâm đưa hoạt động đến vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu bảo đảm các thiết chế văn hóa, du lịch, di tích lịch sử mở cửa phục vụ Nhân dân. Ngành giáo dục tăng cường giáo dục văn hóa, tổ chức hoạt động trải nghiệm giúp học sinh nâng cao nhận thức, ý thức bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Cùng đó, đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá, tạo sự hưởng ứng rộng rãi trong xã hội.