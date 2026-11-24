Lễ phát động chương trình “Sắc cờ non nước - Hành trình hai cung đèo Nà Tềnh-Khau Cốc Chà”. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày 24/11, tại xóm Bản Gải, xã Cần Yên (tỉnh Cao Bằng), Ủy ban nhân dân 5 xã: Cần Yên, Thông Nông, Thanh Long, Trường Hà và Xuân Trường phối hợp tổ chức sự kiện “Sắc cờ non nước - Hành trình hai cung đèo Nà Tềnh-Khau Cốc Chà”. Sự kiện được tổ chức chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, đồng thời là dịp giới thiệu những giá trị cảnh quan, văn hóa đặc sắc của vùng đất Cao Bằng đến du khách trong và ngoài tỉnh.

Tham dự chương trình có đồng chí Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng cùng đại diện các cấp lãnh đạo tỉnh, đại diện các ban, sở, ngành, địa phương cùng đông đảo cán bộ, nhân dân và du khách.

Đồng chí Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng phát biểu tại lễ khai mạc phát động chương trình. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Với thông điệp “Xã Cần Yên, Thông Nông, Thanh Long, Trường Hà, Xuân Trường đoàn kết-2 cung đèo-1 niềm tự hào”, chương trình thu hút khoảng 300 người tham gia cùng 200 xe máy. Sự kiện là hành trình mang sắc đỏ cờ Tổ quốc đến với núi rừng biên cương, góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc, tăng cường liên kết phát triển văn hóa, du lịch giữa các địa phương.

Những chiếc áo đỏ với hình ảnh cờ Tổ quốc được chuẩn bị cho đoàn hành trình tạo nên điểm nhấn nổi bật, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào về non nước Cao Bằng.

Phát biểu tại lễ khai mạc và phát động hành trình, Bí thư Tỉnh ủy Phan Thăng An khẳng định vẻ đẹp của hai cung đèo Nà Tềnh-Khau Cốc Chà không chỉ nằm ở cảnh quan hùng vĩ mà còn ở bản sắc văn hóa, đời sống và tình người của đồng bào các dân tộc. Theo đó, phát triển du lịch cần gắn với bảo tồn văn hóa, gìn giữ cảnh quan, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân, để người dân thực sự là chủ thể và được hưởng lợi từ du lịch.

Đông đảo nhân dân 5 xã đã tham dự lễ khai mạc phát động chương trình. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Để bảo tồn, phát huy giá trị di sản địa chất, văn hóa gắn với phát triển du lịch, Bí thư Tỉnh ủy Phan Thăng An nhấn mạnh: "Thiên nhiên tạo nên kỳ quan, văn hóa tạo nên bản sắc, con người tạo nên sức sống và tương lai của điểm đến. Cảnh quan có thể khiến du khách tìm đến một lần, nhưng văn hóa và tình người mới khiến họ nhớ mãi và mong ngày trở lại. Phát triển du lịch không phải là làm thay đổi bản sắc để chiều lòng du khách, mà là làm cho bản sắc trở thành giá trị, thành sức hấp dẫn riêng của mỗi vùng đất".

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã biểu dương sự chủ động, tinh thần đoàn kết của 5 xã Cần Yên, Thông Nông, Thanh Long, Trường Hà và Xuân Trường trong phối hợp tổ chức sự kiện; đồng thời mong muốn các địa phương tiếp tục liên kết, xây dựng sản phẩm du lịch đặc sắc, văn minh, an toàn, thân thiện. Mỗi người tham gia hành trình hãy trở thành đại sứ quảng bá hình ảnh non nước Cao Bằng, lan tỏa tình yêu quê hương và những giá trị văn hóa truyền thống.

Đoàn hành trình lan tỏa cờ Tổ quốc xuất phát sau lễ phát động. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Sau lễ khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Phan Thăng An và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã cùng đoàn xe xuất phát từ đèo Nà Tềnh, xã Cần Yên, di chuyển qua cung đường gần 30km, hướng về đèo Khau Cốc Chà, xã Xuân Trường. Hành trình qua hai cung đèo dự kiến kéo dài khoảng 90 phút. Đây là dịp để người tham gia trực tiếp trải nghiệm vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng, những cung đường quanh co giữa đại ngàn và cảnh quan đặc trưng của vùng biên viễn.

Đèo Nà Tềnh được biết đến với những khúc cua mềm mại giữa núi rừng, trong khi đèo Khau Cốc Chà gây ấn tượng bởi 14 khúc cua tay áo, 15 tầng uốn lượn. Hai cung đèo không chỉ là những điểm đến có giá trị cảnh quan mà còn góp phần tạo nên sức hấp dẫn cho tuyến du lịch trải nghiệm tỉnh Cao Bằng.

Điểm nhấn của sự kiện không chỉ nằm ở quy mô đoàn xe hay hình ảnh sắc cờ rực rỡ trên hai cung đèo, mà còn ở ý nghĩa kết nối giữa 5 xã. Từ Cần Yên, Thông Nông, Thanh Long, Trường Hà đến Xuân Trường, hành trình là dịp tăng cường giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết giữa cán bộ và nhân dân các địa phương, cùng chung trách nhiệm gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa, thiên nhiên của quê hương.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Thăng An giao lưu cùng đồng bào các dân tộc 5 xã tại sự kiện. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Thông qua chương trình, các địa phương hướng tới từng bước xây dựng tuyến du lịch trải nghiệm Nà Tềnh-Khau Cốc Chà, kết nối với không gian du lịch lịch sử, văn hóa, sinh thái trong khu vực như Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, các điểm trải nghiệm cộng đồng và sản phẩm du lịch bản địa. Tuyến trải nghiệm được định hướng gắn với ẩm thực, nông sản đặc trưng, văn hóa truyền thống, góp phần mở rộng cơ hội phát triển du lịch cộng đồng và tạo sinh kế bền vững cho nhân dân.