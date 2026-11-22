Ngày 22-11, Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân tổ chức giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức cho học viên khoá 71 Học viện Hải quân.

Học viên tham quan, học tập tại các địa danh trong căn cứ quân sự Cam Ranh.

Các học viên được tham quan Nhà truyền thống Vùng 4 Hải quân, các địa danh trong Căn cứ Cam Ranh. Qua đó, giúp học viên tìm hiểu về quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Hải quân nhân dân Việt Nam nói chung, Vùng 4 Hải quân nói riêng; tìm hiểu về vùng đất có vị trí chiến lược quan trọng trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời có thêm những trải nghiệm thực tế, gắn kiến thức được trang bị trong nhà trường với truyền thống và thực tiễn hoạt động của đơn vị.

Đây là một trong những hoạt động của Trung tâm Huấn luyện hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) năm 2026 và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần giúp học viên nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, quyết tâm phấn đấu trở thành những sĩ quan hải quân có phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.