Tổ chức giáo dục STEM không được gây áp lực, quá tải cho học sinh và giáo viên

Học sinh trải nghiệm khám phá các tiêu bản tế bào động thực vật trong tự nhiên tại Lễ ra mắt HNUE STEM Ecosystem – Hệ sinh thái STEM Trường đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: THANH TÙNG

Giáo dục STEM không phải môn học mới, không tạo áp lực cho học sinh, giáo viên

Giáo dục STEM là phương pháp tổ chức dạy học và giáo dục tích hợp, giúp học sinh vận dụng sáng tạo kiến thức khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để giải quyết các vấn đề thực tiễn; qua đó phát triển phẩm chất, năng lực, năng lực số, đổi mới sáng tạo và định hướng nghề nghiệp.

Ngày 8/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin cho biết đã ban hành Thông tư số 86/2026/TT-BGDĐT ngày 30/9/2026 quy định về tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp khoa học, công nghệ, kĩ thuật và toán học trong giáo dục phổ thông (STEM).

Thông tư cụ thể hóa Luật Giáo dục và các chủ trương về đổi mới giáo dục, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tạo cơ sở thống nhất để tổ chức giáo dục STEM trong giáo dục phổ thông.

Thông tư xác định giáo dục STEM không làm phát sinh môn học, hoạt động giáo dục bắt buộc; thời lượng học tập bắt buộc, đầu điểm, hồ sơ, sổ sách riêng; không gây áp lực, quá tải cho học sinh và giáo viên.

Nội dung STEM được tích hợp trong kế hoạch giáo dục của nhà trường, kế hoạch dạy học môn học, hoạt động giáo dục và kế hoạch bài dạy; không yêu cầu xây dựng kế hoạch riêng về giáo dục STEM.

Giáo dục STEM được tổ chức theo ba hình thức: bài học STEM; hoạt động trải nghiệm STEM; hoạt động nghiên cứu khoa học, kỹ thuật của học sinh. Hoạt động trải nghiệm theo nhu cầu người học được thực hiện trên cơ sở tự nguyện.

Nội dung STEM được triển khai thông qua khám phá khoa học, thiết kế kỹ thuật; khuyến khích tiếp cận phù hợp với lập trình, robot, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) và tích hợp yếu tố nghệ thuật, nhân văn theo hướng STEAM.

Hoạt động STEM có thể được tổ chức ngoài nhà trường tại cơ sở sản xuất, cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu, bảo tàng và và địa điểm phù hợp khác, bảo đảm mục tiêu giáo dục, an toàn và các điều kiện theo quy định.

Không bắt buộc phòng STEM riêng, không mua sắm thiết bị đồng loạt

Về cơ sở vật chất đáp ứng dạy và học STEM, tại Thông tư yêu cầu khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có; không bắt buộc cơ sở giáo dục phải có phòng STEM riêng hoặc đầu tư một danh mục thiết bị riêng mới được tổ chức giáo dục STEM.

Việc sử dụng AI phải bảo đảm an toàn, có trách nhiệm, minh bạch, trung thực và phù hợp với lứa tuổi. Học sinh phải kiểm chứng thông tin, chịu trách nhiệm về sản phẩm của mình; giáo viên chịu trách nhiệm chuyên môn đối với nội dung có sự hỗ trợ của AI.

Việc trang bị thiết bị được thực hiện theo lộ trình phù hợp nhu cầu và điều kiện thực tế, theo ba mức từ khai thác thiết bị, vật liệu hiện có đến bổ sung thiết bị và tổ chức STEM chuyên sâu.

Danh mục thiết bị STEM kèm theo Thông tư là danh mục khung định hướng, không phải danh mục thiết bị dạy học tối thiểu, không phải tiêu chuẩn, định mức và không bắt buộc trang bị đồng thời, đầy đủ. Việc mua sắm, quản lý và sử dụng phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh dàn trải, lãng phí và đúng quy định pháp luật.

Thông tư khuyến khích kết nối nhà trường với cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, gia đình và cộng đồng; không yêu cầu cơ sở giáo dục phải có đầy đủ các thành phần của một hệ sinh thái STEM mới được tổ chức hoạt động.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng quy định rõ việc tổ chức ngày hội, cuộc thi hoặc giao lưu STEM không phải điều kiện bắt buộc và không lấy số lượng sản phẩm, dự án, giải thưởng làm tiêu chí thi đua bắt buộc. Việc thống kê, theo dõi được thực hiện trong chế độ báo cáo hiện hành, không phát sinh báo cáo riêng về giáo dục STEM.

Trong hoạt động dạy và học, theo đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo, giáo dục STEM, giáo dục AI tiếp tục được mở rộng trong các cơ sở giáo dục phổ thông; nhiều địa phương, cơ sở giáo dục đã đầu tư phòng học STEM, phòng thí nghiệm số, không gian sáng tạo và triển khai các mô hình giáo dục tích hợp khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo rà soát, cập nhật Chương trình giáo dục phổ thông theo hướng tăng thời lượng các môn khoa học, công nghệ, tin học, nghệ thuật và tích hợp các kiến thức về năng lực số, AI vào Chương trình giáo dục phổ thông bảo đảm thống nhất, hiệu quả, phù hợp thực tiễn; thực hiện thí điểm phát triển trường trung học phổ thông chuyên tiệm cận chuẩn quốc tế gắn với trang bị phòng thực hành STEM chuyên sâu và mô hình lớp học thông minh, trường học số.