Tổ chức Giải thể dục dưỡng sinh các câu lạc bộ thành phố

Giải diễn ra vào tháng 11 tới tại Cung Thể thao Tiên Sơn, với sự tham gia của các vận động viên đến từ câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh trên địa bàn thành phố. Các vận động viên tranh tài bài quy định và bài tự chọn theo nhóm A và B.

Bài quy định gồm: thể dục dưỡng sinh liên hoàn 7 động tác. Bài tự chọn: chọn một trong những bài thể dục dưỡng sinh (gậy, kiếm, quạt, chùy, thái cực quyền, các bài tay không…). Các bài thi do Hội đồng Thể dục dưỡng sinh Việt Nam và Hội Thể dục dưỡng sinh thành phố Đà Nẵng phổ biến.

Giải được tổ chức như một dịp gặp gỡ đầy ý nghĩa của những người yêu thích vận động và đề cao lối sống khỏe. Đây không chỉ là sân chơi thể thao, mà còn là nơi lan tỏa tinh thần lạc quan, năng lượng tích cực và vẻ đẹp của phong trào “Sống vui - sống khỏe - sống có ích” trong cộng đồng, đặc biệt đối với người trung cao tuổi của thành phố.