Tổ chức giải pickleball gây quỹ cho bệnh nhi ung thư

Giải diễn ra ngày 10/10 tại Khu thể thao TT4 (phường Ngũ Hành Sơn). Đối tượng tham dự là những người đam mê pickleball trên địa bàn thành phố và cả nước.

Nội dung thi đấu gồm đôi hỗn hợp 5.25 và 5.75; dự kiến từ 24 - 48 cặp/nội dung. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 90 triệu đồng. Các vận động viên có nhu cầu tham dự đăng ký tại địa chỉ: https://zalo.me/g/hpmmxmptzhoihoib4gt4 trước ngày giải khởi tranh.

Giải được tổ chức nhằm tạo sân chơi thể thao hấp dẫn cho vận động viên; thúc đẩy phong trào tập luyện, thi đấu thể thao nâng cao sức khỏe và lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc. Đặc biệt, nguồn thu từ giải sẽ gây quỹ tặng các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

Với ý nghĩa nhân văn, ban tổ chức hy vọng giải nhận được sự hưởng ứng từ các vận động viên. Mỗi vận động viên tham gia, mỗi trận đấu diễn ra đều góp thêm một phần kinh phí để tiếp thêm niềm vui và động lực cho các bệnh nhi.