Tổ chức Giải golf DNC mở rộng năm 2026

Đây là lần đầu tiên giải được tổ chức, tạo cơ hội để golfer trên địa bàn Đà Nẵng cùng các tỉnh, thành phố của cả nước gặp gỡ, giao lưu và thi đấu. Bên cạnh ý nghĩa về chuyên môn, giải đấu lần này sẽ góp phần tích cực trong việc tạo cảm hứng thúc đẩy cộng đồng golf khu vực miền Trung phát triển lớn mạnh, nâng cao nhận thức trong phát triển kinh tế golf cũng như góp phần quảng bá du lịch, văn hóa, hình ảnh môi trường đầu tư tại Đà Nẵng.

Theo kế hoạch, giải diễn ra tại sân golf Vinpearl Golf Nam Hội An (xã Thăng An) vào ngày 17/10. Cơ cấu giải thưởng hấp dẫn, bao gồm: 1 giải Best Gross; 1 giải Best Net; giải Nhất, Nhì, Ba các bảng đấu; 2 giải Longest Drive và 4 giải Nearest to the Pin. Các vận động viên có nhu cầu đăng ký tham dự trước ngày giải khởi tranh.