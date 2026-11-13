Tổ chức Giải đẩy gậy các xã biên giới từ ngày 16 - 17/11

Ban tổ chức họp triển khai Giải đẩy gậy các xã biên giới tỉnh Cao Bằng năm 2026.

Theo kế hoạch, giải diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 16 - 17/11 tại Sân vườn hoa Trung tâm, phường Thục Phán. Giải có sự tham gia của 15 đoàn thể thao với 120 vận động viên đến từ các xã biên giới trên địa bàn tỉnh. Các vận động viên thi đấu ở nội dung cá nhân nam, cá nhân nữ với tổng số 15 hạng cân, trong đó nam có 8 hạng cân và nữ có 7 hạng cân.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung trao đổi, thống nhất những nội dung liên quan đến công tác chuyên môn, điều lệ giải, tiếp nhận hồ sơ đăng ký vận động viên, bố trí sân bãi, trang thiết bị thi đấu, trọng tài, công tác y tế, bảo đảm an ninh trật tự, hậu cần và tuyên truyền. Trong đó, chú trọng sự phối hợp giữa các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với các sở, ngành liên quan bảo đảm các điều kiện phục vụ giải đấu.

Giải đẩy gậy các xã biên giới tỉnh Cao Bằng năm 2026 là hoạt động thể thao thiết thực nhằm tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; đồng thời góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, thể thao truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Thông qua giải đấu, tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa các địa phương, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân vùng biên giới, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.