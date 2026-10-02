Tổ chức Giải cờ vua câu lạc bộ tài năng trẻ phường Hải Châu mở rộng

Giải được tổ chức nhằm tạo sân chơi bổ ích cho vận động viên giao lưu, thi đấu cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn; lan tỏa phong trào cờ vua trên địa bàn thành phố. Thông qua giải, ban tổ chức phát hiện, bồi dưỡng những tài năng cho cờ vua Đà Nẵng. Theo kế hoạch, giải diễn ra ngày 18/10 tại Công viên APEC (phường Hải Châu).

Đối tượng tham dự là vận động viên phong trào và chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố cùng các địa phương trên cả nước. Trong đó, các vận động viên là thành viên của đội tuyển cờ vua các tỉnh, thành, ngành đang hưởng chế độ bồi dưỡng của ngành thể dục - thể thao; những vận động viên đạt huy chương cá nhân ở giải trẻ quốc gia 2025 - 2026 trở lên phải đăng ký đôn lên 3 nhóm tuổi.

Giải thi đấu theo hệ Thụy Sĩ 7 ván hoặc 9 ván tùy số lượng vận động viên của mỗi nhóm. Các nội dung tranh tài gồm: U5, U6, U7, U8, U9, U10, U11, U13, phong trào mở rộng và chuyên nghiệp. Vận động viên đăng ký tham dự với Ban tổ chức đến ngày 11/10.