Tổ chức Giải chạy Cầu Đất Hybrid Run hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt

Quang cảnh Lễ ký kết hợp tác tổ chức Giải chạy Cầu Đất Hybrid Run lần thứ nhất năm 2026. (Ảnh: ĐAM TRỌNG)

Ngày 30/10, Ủy ban nhân dân phường Xuân Trường-Đà Lạt và Tập đoàn Quốc tế truyền thông - chủ quản kênh truyền hình TodayTV, ký kết hợp tác tổ chức Giải chạy Cầu Đất Hybrid Run lần thứ nhất năm 2026, hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI-năm 2026.

Theo nội dung ký kết, hai bên phối hợp triển khai các nội dung để chuẩn bị Giải chạy Cầu Đất Hybrid Run lần thứ nhất, dự kiến diễn ra trong hai ngày 26 và 27/12.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Xuân Trường-Đà Lạt Hồ Thị Bích Vân kỳ vọng người tham gia được trải nghiệm vùng đất, tìm hiểu đời sống cư dân địa phương và mang theo những hình ảnh đẹp. (Ảnh: ĐAM TRỌNG)

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Xuân Trường-Đà Lạt Hồ Thị Bích Vân cho biết, vùng Cầu Đất trên địa bàn phường được biết đến với những đồi chè xanh, khí hậu trong lành và cảnh quan cao nguyên đặc sắc. Địa phương mong muốn, từ những lợi thế ấy, có thêm những hoạt động phù hợp để người dân tham gia, du khách trải nghiệm và các cơ sở sản xuất, kinh doanh có cơ hội giới thiệu sản phẩm, dịch vụ.

Đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: ĐAM TRỌNG)

Giải chạy Cầu Đất Hybrid Run lần thứ nhất gồm các cự ly: 5km, 15km và 30km. Giải mang thông điệp “Run through nature” (tạm dịch: chạy giữa thiên nhiên), qua đó mong đón người yêu thể thao đến với Cầu Đất, cùng trải nghiệm những cung đường giữa màu xanh đồi chè, hít thở khí trời cao nguyên và cảm nhận sự mến khách của người Xuân Trường-Đà Lạt.

Lãnh đạo phường Xuân Trường-Đà Lạt và Tập đoàn Quốc tế truyền thông-kênh truyền hình TodayTV ký kết hợp tác tổ chức Giải chạy Cầu Đất Hybrid Run lần thứ nhất năm 2026. (Ảnh: ĐAM TRỌNG)

Trong khuôn khổ Giải chạy Cầu Đất Hybrid Run lần thứ nhất, diễn ra chương trình khuyến học “Mỗi km bằng một nghìn đồng”, với mong muốn gắn niềm vui vận động với tinh thần sẻ chia vì cộng đồng.

Đồi chè Cầu Đất, phường Xuân Trường-Đà Lạt. (Ảnh: BẢO VĂN)

Ban tổ chức mời gọi cộng đồng yêu chạy bộ, các doanh nghiệp và người dân quan tâm, hưởng ứng, đồng hành cùng giải. Thông tin đăng ký và thời điểm mở BIB được công bố trên kênh thông tin chính thức của giải.

Kênh truyền hình TodayTV trao biểu trưng tặng 150 phần quà cho người dân địa phương. (Ảnh: ĐAM TRỌNG)

Tại buổi ký kết, Tập đoàn Quốc tế truyền thông-Kênh truyền hình TodayTV, trao 150 phần quà tặng người dân trên địa bàn phường Xuân Trường-Đà Lạt.

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI-năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến 31/12, với 11 chương trình chính và 25 chương trình hưởng ứng. Đây là sự kiện văn hóa-du lịch quy mô cấp tỉnh. Mùa hội hoa năm nay tiếp tục mang sứ mệnh quảng bá hình ảnh văn hóa, con người và du lịch Đà Lạt-Lâm Đồng, khẳng định vị thế Đà Lạt - đô thị sáng tạo trong lĩnh vực âm nhạc của UNESCO; tôn vinh hoa và nghề trồng hoa và tạo cơ hội giao lưu, kết nối giữa các tổ chức, doanh nghiệp và địa phương trong nước, quốc tế nhằm thúc đẩy phát triển ngành hoa theo hướng xanh, bền vững.