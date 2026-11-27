Đây là sân chơi phong trào hấp dẫn được nhiều đội bóng chờ đợi. Thông qua giải, tạo động lực cho các vận động viên duy trì thói quen tập luyện thường xuyên; thúc đẩy sự phát triển của phong trào bóng đá trong sinh viên nói riêng và thể dục - thể thao nói chung trên địa bàn thành phố.

Năm nay, giải diễn ra từ ngày 5-12/12 tại sân bóng đình làng Hòa Mỹ (phường Hòa Khánh). Đối tượng tham dự là cầu thủ sinh năm 2005 trở về sau. Mỗi đội đăng ký tối đa 15 cầu thủ và 3 thành viên ban huấn luyện.

Theo Ban tổ chức, giải dự kiến quy tụ từ 24 đội bóng trở lên, thi đấu trên sân cỏ nhân tạo 5 người. Hiện Ban tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký từ các đội bóng. Với tinh thần “Kết nối sức trẻ - Lan tỏa đam mê”, giải hứa hẹn tạo nên ngày hội bóng đá trẻ sôi động, góp phần đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.