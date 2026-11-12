Tổ chức giải bóng đá sân 7 CEO doanh nghiệp Đà Nẵng

Theo kế hoạch, giải khởi tranh tại Làng thể thao Tuyên Sơn (phường Hòa Cường) vào ngày 28/11 với sự tham dự của 8-12 đội. Vận động viên tham gia tranh tài là cán bộ, nhân viên của doanh nghiệp, các doanh nhân và cộng đồng khởi nghiệp trên địa bàn thành phố. Các đội bốc thăm chia bảng đá vòng tròn, chọn đội có thành tích tốt vào vòng đấu loại trực tiếp. Hiện Ban tổ chức tiếp nhận đăng ký từ các đội.

Với thông điệp “Doanh nhân bản lĩnh - Thể thao đam mê - Kết nối thành công”, giải hứa hẹn là sân chơi lành mạnh, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cho vận động viên, cộng đồng doanh nhân; thúc đẩy giao lưu, kết nối và mở rộng hợp tác giữa các doanh nghiệp, hướng tới phát triển bền vững; lan tỏa phong trào bóng đá nói riêng và thể dục - thể thao trên địa bàn thành phố.