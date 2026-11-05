Tổ chức Giải bóng đá sân 5 U22 Liên Chiểu

Thông qua giải, tạo động lực cho các vận động viên duy trì thói quen tập luyện thường xuyên; thúc đẩy sự phát triển của phong trào bóng đá nói riêng và thể dục - thể thao nói chung trên địa bàn thành phố.

Năm nay, giải diễn ra vào ngày 14 và 15/11, dành cho các cầu thủ sinh năm 2004 trở lên. Ngoài phường Liên Chiểu, giải mở rộng cho các đội bóng trên địa bàn thành phố tham gia.

Theo Ban tổ chức, giải dự kiến quy tụ 16-32 đội bóng, thi đấu theo thể thức loại trực tiếp. Điều này hứa hẹn tạo nên những cuộc đối đầu căng thẳng, hấp dẫn ngay từ vòng đấu đầu tiên. Hiện Ban tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký từ các đội bóng.