Tổ chức Giải bóng đá S7 THPT Đà Nẵng năm 2026

Giải do Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ em GOAT FTC phối hợp các đơn vị tài trợ tổ chức, diễn ra trong tháng 11 tại Làng thể thao Tuyên Sơn (phường Hòa Cường).

Đối tượng tham dự là học sinh đang theo học tại các trường THPT trên địa bàn Đà Nẵng, sinh từ năm 2009 - 2011. Mỗi trường học thành lập một đội bóng tham dự, tranh tài sân cỏ nhân tạo 7 người. Dựa vào số lượng đội đăng ký, ban tổ chức sẽ áp dụng thể thức phù hợp.

Theo Ban tổ chức, giải được tổ chức nhằm tạo sân chơi bổ ích cho vận động viên giao lưu, cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn; góp phần thúc đẩy sự phát triển của bóng đá nói riêng và thể dục - thể thao học đường nói chung. Các đội có nhu cầu tham dự gửi đăng ký về Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ em GOAT FTC.