Tổ chức giải bóng đá dành cho thanh niên công nhân

Giữa miền đồi rừng Yên Thế (Bắc Ninh), nơi nhiều cộng đồng dân tộc cùng sinh sống, người Nùng vẫn gìn giữ một lối hát giao duyên mộc mạc mà sâu lắng: Soong hao. Không cần nhạc đệm, người hát lấy tiếng mẹ đẻ, vốn thơ ca dân gian và khả năng ứng đối làm phương tiện trao gửi tâm tình. Từ chợ phiên, ngày hội, đám cưới đến những buổi sinh hoạt cộng đồng, lời hát đã kết nối con người, bồi đắp tình yêu quê hương và làm nên một sắc màu riêng trong bức tranh văn hóa của tỉnh Bắc Ninh sau hợp nhất.