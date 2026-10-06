Tổ chức giải bóng đá dành cho thanh niên công nhân
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15-10-1956 - 15-10-2026), Ban Thư ký Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên thành phố vừa tổ chức Giải bóng đá thanh niên dành cho thanh niên công nhân.
Tham gia giải có 4 đội bóng đến từ Công ty TNHH Chang Shin Việt Nam, Công ty TNHH Pou Sung Việt Nam, Tổng công ty Cao su Đồng Nai và Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam. Trải qua một buổi tranh tài sôi nổi, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội bóng đến từ Công ty TNHH Chang Shin Việt Nam; đồng thời trao 1 giải nhì, 1 giải ba và 1 giải phong cách cho 3 đội còn lại.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202610/to-chuc-giai-bong-da-danh-cho-thanh-nien-cong-nhan-52233d3/