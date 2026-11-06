Tổ chức gặp mặt cán bộ văn hóa, văn nghệ sĩ Quân đội bảo đảm trang trọng, chu đáo

Báo cáo công tác chuẩn bị tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Cục Tuyên huấn thông tin về khung chương trình dự kiến, thành phần đại biểu, khách mời tham dự buổi gặp mặt; chương trình nghệ thuật phục vụ buổi gặp mặt. Dự kiến, buổi gặp mặt diễn ra vào ngày 19-11 tại Hà Nội, với 500 đại biểu tham dự.

Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chủ trì hội nghị.

Lãnh đạo Cục Tuyên huấn báo cáo công tác chuẩn bị cho buổi gặp mặt.

Mục đích buổi gặp mặt nhằm khơi dậy niềm vinh dự, tự hào về truyền thống “Chiến sĩ văn hóa” trong toàn quân; ghi nhận, biểu dương, cổ vũ những nỗ lực, thành tựu, đóng góp hiệu quả của cán bộ, văn nghệ sĩ, nhân viên văn hóa văn nghệ toàn quân, sự phối hợp, ủng hộ của các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền, nhân dân vì sự nghiệp phát triển văn hóa quân sự, xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú gắn với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phát huy giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, trở thành nguồn lực nội sinh, động lực xây dựng Quân đội hiện đại.

Đây là dịp để đội ngũ làm công tác văn hóa văn nghệ trong Quân đội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác; chia sẻ tâm tư, tình cảm, nguyện vọng; tăng cường phối hợp, gắn bó, quyết tâm xây dựng sự nghiệp văn hóa quân sự và khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh.

Các cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, sau khi nghe ý kiến tham gia góp ý vào chương trình buổi gặp mặt của lãnh đạo các cơ quan chức năng thuộc Tổng cục Chính trị, phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Trương Thiên Tô biểu dương các cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị về xây dựng nội dung, kịch bản chương trình.

Để chương trình buổi gặp mặt diễn ra trang trọng, ý nghĩa, Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu các cơ quan chức năng của Tổng cục Chính trị phối hợp chặt chẽ, rà soát, điều chỉnh, bổ sung trong xây dựng khung nội dung chương trình khoa học, đầm ấm; rà soát kỹ danh sách đại biểu, phục vụ chu đáo việc đưa đón, ăn nghỉ; tổ chức sơ duyệt, tổng duyệt chương trình chặt chẽ; giao các đơn vị phối hợp tổ chức không gian trưng bày tại sảnh hội trường bảo đảm trang trọng.

Thượng tướng Trương Thiên Tô phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu các cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần, trách nhiệm để buổi gặp mặt cán bộ văn hóa, văn nghệ sĩ Quân đội diễn ra chu đáo, trang trọng, thiết thực, hiệu quả, bảo đảm ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc, an toàn tuyệt đối về mọi mặt.