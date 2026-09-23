Tổ chức Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, thành phố tiếp tục đẩy mạnh phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề theo hướng bảo tồn giá trị truyền thống gắn với đổi mới sáng tạo, du lịch và mở rộng thị trường. Cơ quan chức năng đang hướng dẫn các xã, phường rà soát thực trạng, định hướng bảo tồn, phát triển làng nghề phù hợp với Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội, tầm nhìn 100 năm.

Từ ngày 8-5 đến 10-5-2026, Hà Nội đã tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu thành viên Mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo thế giới cho làng nghề khảm trai sơn mài Chuyên Mỹ và làng nghề điêu khắc sơn mỹ nghệ Sơn Đồng tại Hoàng thành Thăng Long. Thành phố đồng thời tổ chức hội nghị với Hội đồng Thủ công thế giới và khảo sát 6 làng nghề tiêu biểu.

Đến nay, Hà Nội có 4 làng nghề được Hội đồng Thủ công thế giới công nhận, gồm: Dệt lụa Vạn Phúc, gốm sứ Bát Tràng, điêu khắc sơn mỹ nghệ Sơn Đồng và khảm trai, sơn mài Chuyên Mỹ. Đây là cơ sở để các làng nghề gắn bảo tồn nghề truyền thống với phát triển du lịch, đổi mới sáng tạo và nâng cao giá trị sản phẩm.

Hoạt động xúc tiến thương mại cũng được tăng cường. Tại Hội chợ quốc tế Lifestyle Week Tokyo (Nhật Bản) từ ngày 22 đến 28-6-2026, sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội thu hút hơn 2.000 lượt khách hàng, nhà nhập khẩu; 3 doanh nghiệp ký 5 hợp đồng xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia.